V poledne odstartoval nákup vstupenek na nedělní utkání české fotbalové reprezentace proti nizozemskému týmu. Utkání rozhodne o postupu do čtvrtfinále.

Pro české fanoušky je zápas v Budapešti, kde koronavirová opatření nejsou striktní, už teď výhrou. Na Puskás Aréně jako na jediném stadionu letošního mistrovství neplatí kapacitní omezení. Na minulém utkání se tam sešlo kolem 55 tisíc fanoušků. Stadion tady podle pravidel může být zaplněn na 100 procent a uvítá násobně více fanoušku, než kdyby se uskutečnil například v Anglii.

Lístky prodává organizátor šampionátu UEFA on-line zde. Popis nákupu přes ticketingovou aplikaci v mobilu popisuje fanklub fotbalové reprezentace zde. Přednost v nákupu mají členové fanklubu, kteří dostali speciální kódy k nákupu lístku.

„Ty začnou fanoušci postupně dostávat ve čtvrtek po poledni a následně s nimi na internetových stránkách UEFA nakoupí vstupenky. Na jeden kód mohou koupit až čtyři lístky," uvedla FAČR v tiskové zprávě. Reprezentační fanklub ale musel tentokrát s předstihem zastavit systém žádostí o přístupové kódy, protože zájem diváků byl obrovský.

Veřejnost si může koupit místo na stadionu bez kódu. Fotbalová asociace ale neví, kolik lístků bude k dispozici. „FAČR a fanklub slouží v tomto případě pouze jako servisní a informační kanál,“ uvedla asociace.

Ceny vstupenek se budou pohybovat ve třech kategoriích. Nejlevnější si diváci pořídí za bezmála 1300 korun. Druhá kategorie nabídne lístky zhruba za 3200 korun a nejlukrativnější místa si diváci budou moct obsadit za 4700 korun.

Fanoušek, který přiletí na mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2020 letecky, potřebuje pro vstup do Maďarska negativní PCR test na covid-19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší tří dnů nebo certifikát o očkování nebo prodělané nemoci, varuje ministerstvo zahraničí na svých stránkách. Ke vstupu na stadion pak potřebují PCR test i děti do 18 let.

Pro diváky tak stačí si zajít na odběrové místo v pátek a v nedělních šest hodin večer mohou sledovat rozhodující zápas.

Pozemní cesty do Maďarska mají výjimku a nevyžadují testování. I na to už lákají některé zájezdové agentury, které nabízí zpáteční cestu s odjezdem z Prahy, Jihlavy i Brna na nedělní utkání zhruba za pět tisíc korun.

Samostatná cesta například s národním dopravcem České dráhy z Prahy vyjde i o několik tisíc levněji. Podle mluvčí Gabriely Novotné je kapacita v tuto chvíli dostatečná. „Vlaky však nejsou povinně místenkové, proto cestujícím doporučujeme zarezervovat si místa včas,“ upozorňuje.

Vrátit se Češi budou moct bez omezení. Maďarsko je takzvanou „zelenou zemí“, tedy státem zařazeném do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19.