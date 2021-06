Autoři bedekru Top vinařský cíl doporučují své nejoblíbenější cíle. Vydejte se s nimi na místa, která nabízejí výjimečnou kombinaci vína a zážitku. Čeká vás vždy skvělé víno, trendy dorty nebo luxusní ubytování.

Modré vinařství (Mutěnice)

doporučuje Petr Dýr

V tomto domku, vybudovaném na úpatí viniční hory, se bezvadně snoubí víno s výtvarným uměním. Krásná díla zdobící interiér vinařství, ať už jde o skleněné lepty nebo tepané měděné prvky, tady při víně tvořil výtvarník Adolf Vondra. „Modré vinařství rád navštěvuji s kamarády nebo kolegy architekty. Protože je pohostinnost majitelů, bratrů Libora a Mariana Čížkových, pověstná, vždycky po degustaci rádi využijeme dvou čtyřlůžkových pokojů k přespání.“

Blatel (Blatnice pod svatým Antonínkem)

doporučuje Petr Dýr

„Asi před 20 lety jsem někde v obchodě koupil láhev ryzlinku rýnského pro mě do té doby neznámé značky Blatel. Otevřel jsem ji, a byla úžasná! Vytočil jsem telefon uvedený na etiketě a seznámil se s obchodním zástupcem Blatelu, který od té doby pro naši partu každoročně před Vánoci pořádá v Brně soukromou ochutnávku. A my si u něj vždy zrovna objednáme dárky pro rodiny a obchodní partnery.“

Lahofer (Dobšice)

doporučuje Petr Dýr

Lahofer (Dobšice) Foto: archiv

Od roku 2020 zdobí viniční trať U Hájku v Dobšicích nová budova vinařství Lahofer. Protože architekti z brněnského studia Chybik+Kristof navrhli zapustit celou výrobní část pod úroveň terénu, nenarušuje nijak okolní krajinu. Naopak, reprezentativní objekt z betonu, skla, kovu a dřeva v harmonické symbióze je pastvou pro oko. „Moderní stavba vychází z oblouku, archetypálního prvku klenby, tolik charakteristického pro víno. Architekti tak sympaticky propojili minulost s přítomností.“

Vinařský stánek pod Hazmburkem (Klapý)

doporučuje Jakub Haas

„Líbí se mi kombinace turistiky, historických pamětihodností a ochutnávání vína v prostředí, odkud pochází.“ V Čechách takovou trojkombinaci zažijete na Litoměřicku, v degustačním stánku na vinici pod zříceninou hradu Hazmburku. Výhodou je, že i řidič si může dát malý vzorek, protože po výšlapu do kopce, prohlídce hradu a cestě zpět k parkovišti alkohol v krvi spolehlivě spálí. V nabízeném víně se podepisuje místní neobvyklý terroir bývalé sopky.

Mikrosvín Mikulov (Dolní Dunajovice)

doporučuje Jakub Haas

Mikrosvín Mikulov (Dolní Dunajovice) Foto: archiv

Když ochutnáváte nádherné vlašáky a kocháte se při tom výhledem na pálavské vrchy z nového degustačního prostoru vinařství Mikrosvín v Dolních Dunajovicích, v ten moment vám na světě nic nechybí. „Mikrosvín Mikulov je v současnosti mojí soukromou jedničkou v žebříčku tuzemských vinařství. Titul šampiona posledních Valtických vinných trhů obhájil zcela po právu. Oceňuji, že se vrhli také na výrobu sektů tradiční metodou.“

Salon vín (Valtice)

doporučují Jakub Haas, Petr Gondáš

Stovka nejlepších vín z Česka na jednom místě, v reprezentativních prostorách sklepení valtického zámku. Etalon tuzemského vinařství. Kolekce se samozřejmě každoročně obměňuje – loni porotci finálovou stovku vybírali z 1547 přihlášených vzorků. „Salon je srdcovka. Minimálně pětkrát ročně si jej celý projdu,“ přiznává Petr Gondáš, jehož kancelář se nachází o patro výše.

Valtický zámek s přáteli pravidelně navštěvuje také Jakub Haas. „Možnost ochutnat více vzorků a sám si určovat tempo nejen degustace, ale také vstřebávání informací o každém vzorku – to je koncept, který mi plně vyhovuje. A jsem rád, že se po Česku čím dál více rozšiřuje.“

Vinné sklepy U Jeňoura (Prušánky)

doporučují Petr Gondáš, Juraj Flamik

„Když jsem Honzu Ivičiče potkal poprvé, zedničil v montérkách na svém sklepě. Při druhém setkání boural prase a chystal uzeniny pro své hosty. Dnes provozuje rozsáhlé podzemní sklepy, restauraci a hotelovou pasivní budovu. Nikdy nezapomene zmínit, že k vybudování nespotřeboval ani cent z evropských dotací. A letos má své první víno v Salonu vín – Pinot Noir 2018,“ neskrývá Juraj Flamik radost nad úspěchem svého oblíbeného zařízení.

Petra Gondáše zase u Jeňoura ohromuje vysoká úroveň gastronomie. „Třeba takové valentýnské sedmichodové slow food menu. Strávíte u něj klidně tři čtyři hodiny, mezi jídlem si povídáte a popíjíte víno. Celý večer ve vás zanechá hluboký zážitek, takhle to v Česku umí málokdo,“ zdůrazňuje Petr Gondáš, který se nezdráhal u Jeňoura uspořádat vlastní svatbu.

Vinařství Milan Vašíček (Prušánky)

doporučuje Juraj Flamik

Vinařství Milan Vašíček (Prušánky) Foto: archiv

Milan Vašíček si už svůj životní sen splnil – na okraji věhlasné sklepní kolonie Nechory postavil nad vinným sklepem vlastní, skvěle fungující penzion. Protože je muzikant a ovládá hru na cimbál, můžete si být jisti, že u něj bude vždy veselo. Nejen díky písničkám, ale i jeho otevřené povaze. Vždyť v logu vinařství se skví houslový klíč a grafika vinných etiket znázorňuje natržený rukáv krojové košile. „Dlouho ho trápilo, že děti nemají k vinařství vztah. Až se jednou rozhodl, že ho ve správný čas prostě prodá. A od té doby prý dobře spí.“

Rodinné vinařství Košut (Prušánky)

doporučuje Juraj Flamik

Bratři Košutovi jsou zemědělci každým coulem a mají být po kom – vinařský um se v jejich rodině dědí z otce na syna. Reprezentují nejmladší generaci, která navazuje na tradice. Sklep mají zdobený slováckými ornamenty, matka chodí v kroji, otec měl ještě přednedávnem koně a vozil hosty sklepní uličkou. „Vždycky u nich ochutnám všechna jejich vína a poslouchám vyprávění o měnících se časech. Oni vědí, jaké to bývalo, když spolu vinaři chodívali ze sklepa do sklepa a přechutnávali svá vína. Byl to výraz vzájemné spolupráce a družnosti.“ Stěžejní odrůdou vinařství je Aurelius.

Vinařství U Kapličky (Zaječí)

doporučuje Petr Gondáš

Ideální místo, kam si vyrazit na večerní povyražení a užít si ho maximálně komplexně, aniž byste museli jezdit ještě někam jinam. Zkuste začít ve wellness zóně s dvoupatrovou posilovnou, načež se přesuňte do velkého venkovního bazénu. Dejte si aperitiv ve vodním baru a přesuňte se do restaurace na večeři doprovázenou přívlastkovými víny z okolních vinic. Večer zakončete na skvělé diskotéce, známé po celé jižní Moravě. Ubytování jinde nehledejte, v penzionu může přespat až 250 lidí.

„Přesně takhle jsme to zvládali, když jsme byli o pár let mladší. Kvalitu Vinařství U Kapličky ilustruje fakt, že je certifikováno ve všech pěti kategoriích Národního vinařského centra: ve vinařstvích, vinných sklepech, ubytováních, vinotékách i restauracích.“

Corek (Vrbice)

doporučuje Anna Hrazdilová

Corek (Vrbice) Foto: archiv

Jedna slečna z Beskyd si v jihomoravské Vrbici splnila sen a otevřela si tady retreat neboli ubytování pro relax i kreativní práci. V domečku se ubytuje až osm lidí, přičemž celý proces funguje samoobslužně, pomocí kódu. S majitelkou se tedy spíš nepotkáte a můžete se soustředit sami na sebe. „Super nápad je prodloužený check-out až do tří odpoledne, takže případný závěrečný večírek si klidně protáhněte dle libosti. A domácí mazlíčci jsou tady vítáni.“

Vinný sklep Tosca (Prušánky)

doporučuje Anna Hrazdilová

Pokud mezi vinicemi hledáte pořádnou porci luxusu, je Tosca určená právě vám. Rustikální budova sklepa s lisovnou uvnitř ukrývá moderně pojatý komfort, a to jak v degustačním sklepě, tak především ve dvou pokojích pro nejvýše šest lidí dohromady. „Kdo si potrpí na detaily, bude v Tosce nadšený. Vše je dotažené, od etiket na vinných lahvích přes vířivku na zahradě až po pillow menu zahrnující výběr několika polštářů podle tvrdosti a materiálu. Tosca jako celek působí skutečně elegantně.“

Kafé Sklep (Vrbice)

doporučuje Anna Hrazdilová

Moravský vinný sklep a lehce hipsterská trendy kavárna. Že to nejde dohromady? Ale kdeže. Právě takovou fúzi zvládají ve vrbickém rodinném vinařství Bařina. Těšit se u nich můžete na domácí řemeslné dorty, kvalitní kávu z profesionálního pákového kávovaru a samozřejmě víno. „Při návštěvě jsem zrovna měla štěstí na výtečný čokoládový cheesecake. Jejich víno mě oslovilo natolik, že jsem jej zařadila do jarní sady Top sommelierského výběru pro Vinařský Institut.“

Vinařství Krásná hora (Starý Poddvorov)

doporučuje Pavel Uretšlégr

Stručná charakteristika tohoto menšího butikového vinařství? Mimo mainstream. Majitelé vinařství manželé Vybíralovi nad vínem uvažují mimo zavedené rámce. Všechna vína z jejich produkce jsou bezpodmínečně suchá a většina jich putuje na zahraniční trhy. „Nikdy nejdou tou nejjednodušší cestou, a to je mi sympatické.“ Jaká jsou zdejší vína, taková je i architektura budovy vinařství. Moderní, ale citlivě pracující se slováckými kořeny a respektující okolní zástavbu.

Enotéka znojemských vín (Znojmo)

doporučuje Pavel Uretšlégr

Enotéka znojemských vín (Znojmo) Foto: archiv

„Když jsem se před deseti lety začal zajímat o víno, v tuzemské vinařské architektuře stále převládalo prizma minulých desetiletí. V poslední době se ale objevuje čím dál víc zajímavých vinařských staveb a jednou z nich je i Enotéka znojemských vín, jejíž architekturu má na svědomí progresivní studio Chybik+Kristof.“ V enotéce můžete po skleničce přechutnat reprezentativní výběr vín VOC Znojmo (zkratka znamená „víno originální certifikace“) a zároveň se kochat výhledem na historické dominanty města.

Beef & Beer (Uherské Hradiště)

doporučuje Pavel Uretšlégr

„Pokud mám cestu do Uherského Hradiště, nikdy neminu restauraci Beef & Beer. Její lístek je totiž založen na párování dobrého jídla s vínem, což v tomto regionu není běžné. Naposledy mě potěšili letním zeleninovým salátem s veltlínským zeleným z Wachau.“ Kdysi steakový bar postupem času upravil svou nabídku s větším důrazem na lehkost pokrmů i vín. Vůbec se tedy nemusíte bát toho, že ono „wine“ zůstává v názvu podniku nevysloveno, nevypsáno.

Vinařství Sonberk (Popice)

doporučuje Martin Procházka

Vinařství Sonberk (Popice) Foto: Tomáš Škoda

„To místo je nádherné. Architektonicky nadčasová stavba zasazená do krajiny pod pálavskými vršky vyzařuje energii, kvůli níž se sem člověk rád vrací. Pokaždé se do Sonberku těším.“ V popickém vinařství vznikají zajímavá vína s kontinuální, jasně danou filozofií a koncepcí. Díky tomu neskáčou svým charakterem mezi ročníky zprava doleva a jsou obchodně i zákaznicky uchopitelná, což je na Moravě kvůli historickým souvislostem pořád ještě docela vzácné.

Vinařství Kadrnka (Březí)

doporučuje Martin Procházka

Ve vinařském dvoře Jindřicha Kadrnky vládl v uplynulém roce stavební ruch, zvelebovalo se a zkrášlovalo. Hned ve vedlejším stavení navíc vznikla paštikárna jeho bratra. „Na jednom místě se tak propojuje nejen víno s delikatesami, ale i vize dvou bratrů, kteří chtějí povýšit degustování na zážitek. Kadrnkovi chtějí zákazníkům nabídnout něco víc než klasickou ,pijatyku‘ ve sklepě s ranním bolením hlavy a nepotřebují k tomu investory ani pětihvězdičkové hotely.“

Vinařství Piálek & Jäger (Nový Šaldorf)

doporučuje Martin Procházka

Dva kamarádi vyrábějící špičkové víno, oba navíc tíhnou k vysoké gastronomii. Prezentují se na food festivalech, dodávají svá vína do nejlepších restaurací a v degustačním sklepě pořádají gastronomické večery s kuchaři z michelinských podniků. „Myslím, že propojení vína s gastronomií v sofistikovaném provedení je něco, co na Moravě stále chybí. Třeba ve Wachau narazíte na dobrou restauraci na každém rohu. Proto je potřeba snahu Kamila Piálka a Jaroslava Jägera vyzdvihnout.“

Vlkova věž (Znojmo)

doporučuje Michal Šetka

V gotické věži, která je součástí městského opevnění, můžete jako návštěvník ochutnat vína originální certifikace (VOC) Znojmo. Znalý personál, rekrutující se z nejlepších studentů gastronomického učiliště, vám navíc o vínech podá vyčerpávající informace včetně kontaktů na vámi preferované vinaře. „Jestliže o znojemských vínech nic nevíte a zavítáte sem, odejdete velmi poučeni. Zdatní jedinci mohou vystoupat až nahoru a se skleničkou v ruce obdivovat výhled na město.“

Vinařství Thaya (Havraníky)

doporučuje Michal Šetka

Hnanické Vinařství Trávníček a Kořínek momentálně prochází transformací, když v obci Havraníky buduje zcela nový komplex pojmenovaný jako Vinařství Thaya podle nádherného designového návrhu architekta Jakuba Ciglera. „Můžeme se těšit na vinařský areál světové úrovně se špičkovou restaurací a hotýlkem. Vinaři jsou to navíc velice pohostinní, a pokud projevíte zájem, dají vám nakouknout pod pokličku. Třeba jak dělají vína v burgundských sudech, které si vozí přímo z jednoho z nejlepších sudařství na světě.“

Víno Marcinčák (Novosedly)

doporučuje Martin Pastyřík

Nejen vynikající víno, ale i stylový hotel, kilometry naučných či cyklistických stezek a prvotřídní food festival. Za tím vším na Mikulovsku stojí Petr Marcinčák. Ochutnat vína z katastrů sedmi vinařských obcí můžete v degustačním sklepě v Novosedlech. V mikulovském hotelu Marcinčák zase najdete stylové ubytování s výbornou hotelovou kuchyní. A vrcholným gastronomickým zážitkem je Mikulov Gourmet Festival, který organizuje právě Petr Marcinčák.

Château Valtice (Valtice)

doporučuje Martin Pastyřík

Château Valtice (Valtice) Foto: archiv

O valtické vinohrady už před staletími pečovali tamní zámečtí páni Lichtenštejnové, a právě na jejich odkaz od 90. let 20. století navazuje rodinné vinařství Château Valtice. S více než tisícovkou obhospodařovaných hektarů je největším pěstitelem révy vinné v Česku. Vinařství stojí za návštěvu nejen kvůli výborným vínům – pochopíte to, pokud se objednáte na prohlídku zdejších historických sklepení.

Café Fara (Klentnice)

doporučuje Michael Lapčík

Café Fara (Klentnice) Foto: Tomáš Škoda

Při sestupu z pálavského hřebene se v Klentnici pod Sirotčím hrádkem vyplatí občerstvit v Café Fara, mnohaleté stálici na gastronomické mapě Pálavy. Posezení na venkovní terase člověka hýčká atmosférou riviéry, a když ve vzduchu zavoní čerstvě mletá káva, je požitek dokonán. Trendy kreace vznikající pod rukama místního kulinářského týmu překvapí a potěší zároveň. Zvláště při vědomí, že použité suroviny jsou lokální – často přímo z farní zahrádky.

Dvorek – café wine bistro (Bořetice)

doporučuje Michael Lapčík

Dvorek – café wine bistro (Bořetice) Foto: archiv

V Bořeticích, jednom z center Velkopavlovické vinařské podoblasti, se pod starou jabloní rozkládá tak akorát veliký a tak akorát útulný Dvorek. Ve vinném lístku tady našli zastoupení přední vinaři z okolních vesnic. Všechny cukrové panenky a panáčky potěší pravidelně přivážené dobroty od jihomoravských trendy cukrářek. Výběrovou kávu zase dodává brněnská pražírna Rebelbean. Odpoledne strávené ve Dvorku zkrátka potěší vaše smysly, stejně jako followery na Instagramu.