Mimořádně silná bouřka udeřila na několika místech v Česku a zanechala za sebou spoušť, hasiči museli vyprošťovat řadu lidí.

Bouřka a krupobití poničily střechu i okna zámku ve Valticích. Podle kastelána půjdou škody do milionů korun. Kroupy byly velké jako míčky. Okna jsou zničená i na místní radnici, kroupy rozbíjely auta.

Půl obce Hrušky na Břeclavsku je podle místostarosty Marka Babisze srovnané se zemí, obcí prošlo tornádo. Mrštilo automobily proti domům, kostel je bez střechy. Poslední tornádo bylo přitom v ČR v roce 2018.

„Obcí se prohnalo tornádo, půlka obce je srovnaná se zemí, zůstaly jen obvodové zdi bez střech, bez oken. Kostel nemá střechu, je bez věže, auta byly mrštěna na rodinné domy, lidé se neměli kam schovat. Obec od kostela dolů prakticky neexistuje. Škola je bez fasády, bez střechy, ke školce jsem se ani nedostal. Vyvrácené jsou stoleté lípy, smrky, je to šílené,“ uvedl místostarosta. Uvedl dále, že na místě jsou zranění. „Zachránil jsem maminku s dvouměsíčním miminkem, říkala, že střecha souseda byla u nich na dvoře. Neměli kam jít, jsou u nás,“ uvedl Babisz.

„Z pohledu Českého hydrometeorologického ústavu nemáme měření, které by potvrdilo, že to bylo tornádo. Ale ze všech fotek od lidí a podobně očividně tornádo to je. Zároveň můžu potvrdit, že meteorologické podmínky pro to byly vhodné,“ uvedla Michaela Valachová z ČHMÚ.

V Česku se podle ní objevuje v průměru pět tornád za rok. „Je to průměr. Jsou roky, kdy jich je deset, patnáct, jsou roky, kdy není žádné,“ řekla.

Na jihu Moravy je situace vážná, záchranáři vyhlásili událost třetího stupně, což znamená, že jde o hromadné postižení více lidí. Jihomoravští hasiči nestíhají všude zasahovat. Lidé na Břeclavsku a Hodonínsku by neměli vycházet ven. Na Hodonínsku se převrátil autobus. Všechny jednotky IZS včetně záchranných útvarů se přesunují na Hodonínsko, kde několik obcí zasáhlo tornádo. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kolona vozidel na D2 začíná už na 44. km směr Bratislava a směr Brno od 56. km. Jsou tam spadané sloupy, záchranné složky se tam nemůžou dostat.

V Ústeckém kraji pak zasahují hasiči na Lounsku a Chomutovsku kvůli silné bouři s kroupami. Na Lounsku se zřítila stodola a popadaly stromy. Hasiči vyjíždějí nejčastěji ke střechám, které vzal vítr.