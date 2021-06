Pojďte dál, ale nemám uklizeno,“ vtipkuje šedesátiletá Marie. Výraz její tváře má ale do legrace daleko. O půl páté ráno, kdy se náhodně potkáváme před jejím polorozbořeným domem v jihomoravské Moravské Nové Vsi, se rozednívá – a ona i se svým o deset let starším manželem Ladislavem až teprve teď vidí škody, které na jejich rodném domě napáchalo tornádo. Na odhalených trámech střechy, která čítá posledních pár křidlic visí bota, o které nikdo neví, komu patří, na prostoru před domkem, který býval útulným dvorkem jsou poházené zpřelámané kusy zahradního nábytku. Když vstupujeme do domu, začínají na nás padat kapky vody. „Možná ten strop spadne,“ prohodí rezignovaně Ladislav.

V ložnici, ve které jsou už kaluže vody a z okna do prostoru místnosti trčí půlmetrová větev, po stěnách stále visí fotografie jejich čtyř – nyní již dospělých dětí. „Dcera má dům kousek od nás – novostavba. S manželem se tam nastěhovali před týdnem. Když to začalo, odešla z ložnice do koupelny, za chvíli se jim v ložnici zřítil celý strop. Kdyby tam zůstala, je mrtvá,“ říká Ladislav. Oba manželé jsou elegantně oblečení – jako kdyby si vyšli do divadla nebo na nedělní mši. V příbytku, který nyní připomíná spíš squat než rodinný dům, působí nepatřičně. „Já musím do práce,“ vzpomene si najednou Marie. Když jí manžel řekne, že obchod, ve kterém celý život pracovala a prodávala sousedům chlebíčky, už není, klidně se postaví k promočené zdi a kontroluje hodiny.

Ve čtvrtek večer, těsně předtím, než se jejím pozemkem prohnalo tornádo, koupila kachnu. „Dostala jsem na ni chuť, nemám ji ale kde udělat, já vám nemůžu nabídnout ani to blbý kafe,“ usměje se žena. Ve vesnici už několik hodin nejde plyn ani elektřina. Telefony jsou hluché. V obýváku má manželský pár rozprostřené dvě špinavé matrace. Tam po bouři ulehli – ale nezaspali.

„Ani prášek nepomohl,“ říká Marie. Oba dva se uklidňují tím, že nikomu z rodiny se nic nestalo. Na slzy ještě nedošlo. „Ale čekám, že to přijde, já pořád čekám, že se probudím,“ přesvědčuje sama sebe žena. Tu těší ještě jedna věc – zachránila kroj, ve kterém má jít na vesnické slavnosti oblečená její vnučka. „Rychle jsme ho zabalili a odnesli do kuchyně – to je jediné relativně suché místo v tomto domě,“ upřesňuje Marie a ukazuje zachráněný rodinný poklad.

Zatímco se žena utěšuje tím, že vnučka bude mít alespoň z něčeho radost, Ladislav vzpomíná na to, jak v domě s jeho rodiči a babičkou vyrůstal, jak dům renovoval a jak v něm vychovával všechny své děti. „Připadám si, jak kdybych se probudil a ocitl se o padesát let zpět – v době, kdy jsme to tady všechno budovali. A teď začínáme znovu,“ zkonstatuje muž.

Když po půl hodině vyjdeme opět na ulici, která nese jemný název Lipová, z domů začínají vycházet sousedé. Zdraví nás místní starousedlice. Noc strávila u syna, tomu vítr vymlátil „jen“ okna – jí nezůstal snad ani jeden kus nábytku na svém místě. „Jediné, co se ani nepohlo je ta urna s Aleškem,“ prohodí žena a pokračuje v cestě k domu, nyní ruině, kde celý život bydlela. „Před dvěma měsíci pochovala syna, zvláštní, že urna zůstala celá,“ podivují se manželé.

S nimi v domě bydlí i jejich dcera – záchranářka. Ta se z náročné služby vrací až před šestou ráno. Není jí do řeči. Z garáže vyvede urostlého psa huskyho jménem Zoro a mlčky se prochází ulicí – přitom překračuje popadané větve, kusy tašek a vyhýbá se vyrvaným hřebíkům, které jsou rozeseté po celé silnici. „Když to začalo, Zoro utekl z garáže na dvůr. Utíkal jsem pro něj. Schoval jsem ho do garáže ale už jsem nemohl vyjít. Manželka byla v kuchyni, mačkala se u trouby a já jen slyšel, jak všude lítá sklo a rve nám to střechu. Tehdy jsem se bál,“ přiznává muž. Automaticky sahá po klíčích, které visí v bývalé vstupní bráně, ze které už zbyla jen vnější konstrukce. „Ty klíče už vlastně nebudem ani potřebovat,“ uvědomí si a zarazí je zpátky do klíčové dírky.

Sousedé stojí před domy, někteří kouří, jiní brečí, další mlčí. Ulicí přijíždí sanitka a zastavuje u Mariina a Ladislavova domu. Záchranářky, přítelkyně jejich dcery, vycházejí z vozu a pláčou. Po službě přijdou pomáhat uklízet. Je třeba vyvést třeba plechovou střechu, která někomu z místních uletěla a přistála u manželů na zahradě.

Když se rozloučíme, vyrážíme do vedlejších Hrušek. Vesnice, která téměř z poloviny zmizela z mapy. Když se místních ptáme, jak se do vsi dostaneme, ukazují směr a přitom ironicky prohodí: „Jedete správně, ale nevíme, jestli je najdete.“