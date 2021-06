Snad není moc mrtvých, strachují se dvě obyvatelky vesnice Hrušky na Břeclavsku. Hruškami, stejně jako dalšími několika obcemi na jihu Moravy prošlo ve čtvrtek večer a v noci tornádo. Silný vítr doprovázely kroupy o velikosti tenisových míčků. V šetnáctisethlavých Hruškách nefunguje elektřina ani plyn, mobilní signál je špatný. Místním tak chybí aktuální zprávy o jejich známých a příbuzných z okolních vesnic. „V Moravské Nové Vsi to prošlo ulicí, kde bydlí mí příbuzní a já se jim nemůžu dovolat,“ říká smutně jedna z místních žen. Zatím jsou potvrzena tři úmrtí. „Odsud bylo převezeno několik lidí ve vážném stavu,“ říká unaveně místostarosta Hrušek Marek Babisz.

Někteří místní ještě zkouší pomocí mobilních dat komunikovat po internetu a číst zprávy na webu. „Rozhlas taky nefunguje,“ říká starostka Hrušek Jana Filipovičová. Spolu s místostarostou byli na nohou celou noc, nad ránem spolu sedí na obecním úřadu a čekají. Část Hrušek – více než sto domů -, kterou tornádo zasáhlo nejvíce, policie uzavřela. Už z dálky je patrné, že některé domy čeká demolice, policie k nim kvůli bezpečnosti nepouští ani jejich obyvatele. První musí nastoupit statici. Místní, kteří přišli o střechu nad hlavou, se zatím rozjeli k příbuzným, pro jiné zařídili starostka s místostarostou nocleh v Břeclavi nebo okolních vesnicích, které iniciativně nabídly pomoc.

„Celé se to stalo z ničeho nic. Začalo hřmít a pršet, během pěti minut se přehnala smršť,“ popisuje starostka. Její dům leží v nejvíce zasažené části Hrušek. Ničivé následky tornáda jsou vidět ale i na domech, které nezasáhl vír naplno. Na rodinných domcích chybí kusy střech, auta, která majitelé neukryli v garážích, mají vybitá skla.

S úklidem sutin začínají místní pomalu kolem šesté hodiny ráno. Je krátce po svítání a teprve teď se jim odhaluje skutečný pohled na spoušť, kterou po sobě zanechala noční bouře. Pavel z okapů vyhazuje rozbité tašky, jeho soused zametá před domem. Měli oba štěstí, jejich domy dopadly relativně dobře. „Vypadá to, že kus Hrušek je pryč,“ ohlíží se směrem po Hlavní ulici ke kostelu. Tomu vítr urval dřevěnou špičku. Dál za kostelem začíná uzavřená oblast. Někteří místní vycházejí na ulici, jako by doufali, že se jim to v noci muselo jen zdát. Když vidí cestu posetou střepy z oken a rozlámanými střešními taškami, vrací se domů. Nad vesnicí zakrouží helikoptéra. Začíná dlouhý den.