Jakou knihu si přibalit na dovolenou? Jestli stále váháte, přečtěte si tipy, které pro vás připravila redakce Hospodářských novin, ale také Vy, naši čtenáři, kterým tímto děkujeme. Některé jsou úplné novinky ještě ani nepřeložené do češtiny, jiné už nejspíše znáte, jen jste se k nim třeba ještě nedostali a letošní léto nadešel ten pravý čas. Nechte se inspirovat knihami, díky kterým můžete zbohatnout, žít lépe a déle, získat větší přehled nebo si jen zpříjemnit ležení u vody.

Politika a společnost

V zajetí geografie: Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku, Tim Marshall, 2018

Tento průvodce moderními dějinami na poměrně malé ploše shrnuje to nejdůležitější, co potřebujeme vědět o současném světě. Geografické poměry ovlivnily vývoj celého lidstva a dodnes mají výrazný vliv na rozhodnutí a chování politiků a státníků. Rozhodování těch, kdo stojí v čele sedmi miliard obyvatel této planety, vždycky bylo a bude v nemalé míře určováno řekami, horami, pouštěmi, jezery, oceány a celou řadou dalších geografických a geopolitických faktorů a zákonitostí, jež předurčují naše možnosti – jako to činily od úsvitu věků.

„Autor ukazuje geopolitickou situaci z pohledu geografie a pomáhá zajímavým způsobem nahlédnout do chování světovým mocností.“ Jakub Trachtulec

Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service, Carol Leonnig, 2021

„Znáte je z každého filmu, ve kterém se objeví Bílý dům. Muži v kvádru, černých brýlích. „Secret service“, čili ochranka prezidenta USA. Ve filmech bývají za hrdiny, Carol Leonnigová, dlouholetá reportérka listu Washington Post, ale ve své nové knize Zero Fail vykresluje o dost problematičtější obraz. Často jsou přepracovaní, chybují, mají své slabosti. V noci před zavražděním J. F. Kennedyho se jeho ochranka vrátila z baru na hotel mezi třetí a pátou hodinou ranní. Jednali by muži rychleji, kdyby byli odpočatí? Nemohli prezidenta zaštítit před třetím smrtelným výstřelem, který mu rozrazil lebku? To je jen jedna z mnoha neklidných otázek, které čtenáře nad knihou o historii „secret service“ napadají. V elektronické verzi za 14 US dolarů jde o skvělý poměr kvality a ceny.“

Beton a hlína: rozhovory o environmentalismu ve městě, Viktorie Hanišová, 2021

Spisovatelka Viktorie Hanišová v knize Beton a hlína prostřednictvím třinácti rozhovorů zachycuje rozmanitou snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně i v hektickém prostředí měst. Zpovídá nadšence z komunitních zahrad i aktivisty ze zahrádkářských kolonií, pražské včelařky, organizátory kompostovacích systémů či provozovatele bezobalového obchodu. Osudy a přístupy se liší, avšak v jednom ohledu mají všichni zpovídaní stejně jasno — na kritickou otázku „Co dělat?“ odpovídají jednoznačně: „Něco!“

„Aktuální téma, které by mělo zajímat všechny.“ Dáša, lektorka

Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik: Ein Report, Robin Alexander, 2021

„Novinář Robin Alexander nedávno napsal bestseller o tom, proč se Angela Merkelová v roce 2015 rozhodla do země vpustit stovky tisíc uprchlíků. A teď v knize, která zatím v Německu sklízí podobný úspěch, analyzuje odcházení kancléřky z politiky. Za jakých okolností Merkelová, stále nejpopulárnější německá politička, končí a proč v souboji o její nástupnictví v CDU/CSU zvítězil Armin Laschet? To vše Alexander popisuje s brilantní znalostí zákulisí.“

Slepé skvrny, Daniel Prokop, 2019

Základní výbava k porozumění české společnosti, krizi demokracie a fungování současné politiky. Debaty o politice se v Česku často redukují na řešení několika politiků a jejich výroků, hodnotovou introspekci a kulturní války liberálů a konzervativců. Témata, která ovlivňují kvalitu života v Česku, a tím i důvěru v demokracii, však jako by zůstávala v našich slepých skvrnách. Více o knize si můžete přečíst v recenzi Pavla Fischera pro Hospodářské noviny.

„Náhled na problémy Česka a české společnosti, o kterých člověk ani nemusí vědět.“ Jan, bankéř

Future War and the Defense of Europe, John R. Allen, Frederick Ben Hodges, Julian Lindley-French, 2021

„Kniha dvou amerických generálů a britského stratéga ukazuje na scénářích možné války s Ruskem v roce 2030, kde musejí Evropané nejvíce investovat do své obrany: do infrastruktury a do moderních technologií včetně umělé inteligence. Bez toho podobný konflikt v blízké budoucnosti NATO i s americkou podporou prohraje.“

Ekonomika

Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life, Bill Perkins, 2020

„Čím dřív, tím líp. Kniha se zaměřuje na bohatší lidi, ale je dobrá pro každého. Ukazuje, že život nemusí být jen práce a že je dobré svůj čas na světě využít a prožít, včetně toho, že utratíte všechny své peníze. Že některé zážitky jde dělat do určitého věku a nakonec i to, že na důchod už tolik peněz nepotřebujete. Nabízí úžasný koncept „dividenda ze zážitku“, a že zážitky jsou tedy investice do kvality života. Nabízí i nový pohled na dědictví a charitu (ani jedni nepřijdou zkrátka). Mně rozhodně pomohla změnit pár názorů. Ač míří spíš na upravované Američany.“ Michal Benátský, programátor a jediný Čech ve firme Roblox

The World For Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources, Javier Blas, Jack Farchy, 2021

„Fascinující kniha, ve které dva novináři popisují vzestup a moc obchodníků s komoditami. Firmy jako Marc Rich + Co (později Glancore) a další ovládají světový obchod s komoditami, mají doly, přepravu a téměř žádné skrupule. Autoři popisují, jak může jedna firma odvrátit státní bankrot (Jamajka), udržet u moci diktátora (Čad) nebo obcházet mezinárodní sankce. Tady bez závorky, protože těch příkladů je tam prostě moc.“

Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace, Matthew C. Klein & Michael Pettis, 2020

Vítězná kniha Ceny Lionela Gelbera 2021. Jde o provokativní pohled na to, jak jsou dnešní obchodní konflikty způsobené vládami, které prosazují zájmy elit na úkor pracujících.

„Svěží a pronikavá kniha o obchodních vztazích v Evropě a globálně. Trade Wars are Class Wars nabízí nový pohled na evropskou dluhovou krizi a přesvědčivě ji vykresluje spíš jako problém vzájemně závislého vztahu a vnitrostátních příjmových nerovností než nezodpovědného rozhazovačství jihu. Za deset turbulentních let od začátku dluhové krize jsou zásadní problémy EU bez řešení a nadbytkem spořivosti se ze severní Evropy nakazil celý kontinent. Přestože se kniha zabývá převážně dobou předcovidovou, její lekce jsou dnes neméně relevantní pro unii, která bude hledat novou společnou identitu po náročném roce a půl.“ Petra Kutnarová, spolumajitelka DEK

La Pecora nera. L'Italia di oggi e l'Eurozona, Silvia Merler, 2020

„Pecora nera znamená italsky černá ovce. Proč jí je Itálie, proč tato země už víc než 20 let ekonomicky stagnuje a její problémy ohrožují stabilitu celé eurozóny, ba celého světového finančního systému? Silvia Merlerová poukazuje na skutečné příčiny italské krize a vyvrací také řadu mýtů, které známe i z českého prostředí – dočteme se tak například o tom, že už dávno neplatí dělení na produktivní sever a stagnující jih eurozóny. Jižní země udělaly důležité reformy a svou ztrátu dohnaly. Až na Itálii.“

Historie

Velký sen dvou malých národů: Československé legie v Rusku a vznik první republiky, Kevin J. McNamara, 2020

Americký novinář a politolog Kevin J. McNamara se ve své publikaci zabývá okolnostmi, které předcházely vzniku Československa. Zaměřuje se zejména na dva klíčové, spolu propojené faktory, jimiž jsou diplomatické úsilí zahraničního odboje pod vedením T. G. Masaryka a dramatická epopej česko-slovenských legií v Rusku.

„Pojednává o okolnostech vzniku Československa a legionářích v Rusku. Výborné čtení od vášnivého zahraničního badatele.“ Richard Haleš, Product Marketing

Jdu s hlavou vztyčenou: Příběh rodiny Milady Horákové, Daniel Anýž, 2020

„Jdu s hlavou vztyčenou. Poslední slova Milady Horákové před popravou, si redaktor HN a Aktuálně.cz Daniel Anýž vypůjčil do titulu své knihy, která vyšla už před rokem, k 70. výročí justiční vraždy Horákové. Ale je to téma, které je stále nutné připomínat. Kniha ukazuje osud celé rodiny, manželů Milady a Bohuslava Horákových, jejich dcery Jany Horákové-Kánské.“

Lustr pro papeže: Skutečný příběh z pekla normalizačních lágrů, Jan Tománek, 2019

Syrově drsná výpověď nevinně odsouzeného mladého trampa, který se provinil jen tím, že byl ve špatný čas na špatném místě. Jeho cesta brutálními pracovními tábory v té báječné normalizační době, kdy všichni mlčeli a užívali si populární hudby a veselých filmů. Skutečný příběh z dávno zapomenutého minkovického pekla, vězni přezdívaného Minkau – podle nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

„Velmi syrový popis toho, co se tady v 70. letech dělo, může mnoha lidem nabourat představu, že doba normalizace byla celkem pohodová, když si člověk moc nevyskakoval.“ Jana Zajícová

Jan Žižka – Život a doba husitského válečníka, Petr Čornej, 2019

„Miluji historii, rád si o ní čtu, a tak jsem v nejtvrdší fázi koronakrize sáhl po knize historika Petra Čorneje o Janu Žižkovi. Hodnověrných zpráv o životě husitského válečníka se moc nedochovalo, což sám Čornej přiznává. Přesto se mu povedlo sepsat více než 600 stran textu, na nichž se na pozadí popisu husitské doby zamýšlí nad tím, jak asi Žižka smýšlel, jak a proč se choval nebo jak nejspíš přišel ke svému příjmení. Je to titul, ve kterém autor čtivě a přitom střízlivě představuje muže, jehož život se přitom pořád ukrývá mezi řádky. Pro mě jde navíc o knihu, díky níž jsem romantickou školní představu o hrdinných husitech musel úplně přehodnotit.“

Knihu doporučuje také čtenář Filip Zapletal, business development manager v Logio: „Dokonalá sonda do historie.“

Minuty do války: Osudové okamžiky 1968–2020, Milan Syruček, 2020

Autor provází posledním padesátiletím naší, evropské i světové historie pohledem očitého svědka rozhodujících událostí a autora rozhovorů s jejich hlavními aktéry, z nichž řada názorů nebyla dosud publikována. Byl hostem jak washingtonského Bílého domu, moskevského Kremlu, pařížského Elysejského paláce, tak Pražského hradu, ale také přímým účastníkem řady demonstrací a manifestací od pařížských bulvárů po Václavské náměstí. Jde o unikátní pohledy na nejnovější historii, psané živou literární formou.

„Zejména doporučuji mládeži, která o nedávných dějinách naší země neví nic.“ Ing. Jana Tichá, technický pracovník

Synovcem prezidenta, Bohuš Beneš, 2020

„Pamětí lidí, kteří byli nablízku významným osobnostem českých a československých dějin, nemáme nazbyt. Nejen proto je dobré, že vyšly paměti Bohuše Beneše, synovce ministra zahraničí a prezidenta Edvarda Beneše. Jsou cenné hlavně pro popis toho, za jakých celkem dramatických okolností odešel Edvard Beneš krátce po mnichovské dohodě do exilu do Londýna. Bohuš jeho odjezd spoluorganizoval a Benešovi pomáhal hlavně v počátcích vytváření československého odboje za druhé světové války.“

Osobní rozvoj

Proč spíme: Odhalte sílu spánku a snění, Matthew Walker, 2017

Kolik hodin jste dnes v noci spali? Pokud méně než osm, pak asi stejně jako většina lidstva trpíte spánkovou deprivací. A přicházíte o to nejlepší. Lidé, kteří si dopřávají dostatek spánku, jsou zdravější, chytřejší, štíhlejší, atraktivnější a šťastnější. Příčinu své únavy a zdravotních potíží hledejte v nedostatku kvalitního spánku a pak teprve jinde.

„Spánková deprivace je v současné upracované kultuře glorifikována. Tato kniha vám ukáže, proč je to špatně.“ Simon Hrabec, softwarový inženýr

„Je až zarážející, jak důležitý spánek je a jak jeho nedostatek ovlivňuje naše chování. Všeobecná vzdělanost týkající se spánku je bohužel malá.“ Martin Kunc, IT produktový manažer

Cirkadiánní kód: Využijte přirozený rytmus svého těla pro zdraví, výkon a zhubnutí, Satchin Panda, 2018

Dlouho přehlížený, přitom tak významný – rytmus těla, který řídí vše. Seznamte se s tím, jak funguje, jak provázané jsou funkce našich orgánů a jak si nerespektováním našich vnitřních hodin můžeme škodit.

„Protože jednoduchou změnu ve spánkových zvyklostech, stravovacích i pracovních návycích, učení, cvičení i osvětlení, která velmi rychle povede k výraznému nárůstu energie a zvýšenému zdraví, jistě ocení každý.“ Karel, právník

Radikální otevřenost: Jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost, Kim Scottová, 2017

„Dávání zpětné vazby je v Čechách stále ještě v plenkách. Přitom by si šéfové i jejich podřízení mohli ušetřit tolik sil a nervů. Říct někomu, že udělal něco špatně, je přece naprosto v pořádku a vede to k lepším výsledkům všech, stačí vědět, kdy je vhodná doba a to udělat správně. Tato kniha napoví, jak na to.“

Sapiens: Stručné dějiny lidstva, Yuval Noah Harari, 2018

Sleduje z dlouhodobé perspektivy revoluční zvraty na cestě lidského rodu od vzniku Homo sapiens až po současnost. Dramatický je příběh bezvýznamného lidoopa, který před dvěma miliony let někde v koutě Afriky získal vědomí, vyvraždil své přírodní bratrance a ovládl celou planetu.

„Protože čtenáři otevře oči, zbaví předsudků a vzdělá ho.“ Luboš

Beletrie

Šikmý kostel, Karin Lednická, 2020

Podtitul knihy Románová kronika ztraceného města lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat.

„Poutavé čtení, seznámení se s historií regionu nenásilnou formou, zajímají hrdinové, druhý díl si udržel stejnou úroveň jako díl první.“ Barbora Koláčková

„Musíme porozumět minulosti, abychom pochopili současnost.“ Ing. Matěj Horák.

„Nádherné čtení v jakékoliv době.“ Ilona, ekonomka

Přečtěte si také rozhovor s autorkou Karin Lednickou.

Foucaultovo kyvadlo, Umberto Eco, 1988

Foucaultovo kyvadlo, obvykle vnímané jako symbol rozumového poznání, se v Ecově románu stává hrůzným nástrojem, který nelítostně ukončí to, co mělo být pouhým žertem. Obsáhlý román, jehož deset oddílů nese názvy kabalistických sefir, je napínavým příběhem odhalování rozsáhlého spiknutí, osnovaného po dvě tisíciletí nejrůznějšími tajnými společnostmi.

„Je to nejlepší kniha, kterou jsem kdy četl.“ Jan Podskubka, konzultant

„Je to mnohaúrovňový manuál všech fabulací, fake news, fechtbuch dezinformátora a slabikář mystických kvazišarlatánů. Román, který obsahuje funkční program v BASIC v době, kdy většina světa nevěděla, co to je. Geniální, nadčasové, nezapomenutelné.“ Daniel Ryšlink, UNIX systémový administrátor

Petr Borkovec, Sebrat klacek, 2020

„Kniha povídek básníka v člověku vyvolá přímo fyzicky pocity spojené s dětstvím na venkově, u babiček či dědečků během líných letních dnů nebo připomene vlastní příběhy z cest po Čechách i do zahraničí, které Borkovec úsporným, ale krásným jazykem popisuje.“

Na smrt, Jozef Karika, 2020

Československo roku 1928. Dva kamarádi, maturanti z Ružomberku, Žid Viktor a Němec Karel, neúmyslně zastřelí syna místního podnikatele. Viktor utíká k příbuzným do New Yorku a stává se členem mafiánské organizace Murder, Inc. Karel studuje medicínu v Mnichově a pod vedením Reinharda Heydricha se mění v oddaného stoupence nacistické ideologie. Ocitají se tak na opačných stranách rodícího se válečného běsnění…

„Protože to jedna z nejlepších knih (nejen) o druhé světové válce. Přestože má skoro 700 stran, nenajdete v ní žádná hluchá místa. Strhující čtení. Pozor, není pro slabší povahy...“ Vlastimil Turza, právník

„Neustále aktuální – jak funguje zlo ve společnosti, velmi temné, ale nesmírně čtivé.“ Jan Švihálek, ředitel International School of Brno

„Protože nahnědlí už zase vylézají z děr.“ Jiří Frajt, advokát v důchodu

„I když se děj odehrává hlavně v období mezi válkami a poté během druhé světové války, v první řadě je kniha brilantně napsaným thrillerem. Fanoušky Peaky Blinders pak určitě potěší gangsterská linie.“ Kateřina, bohemistka

The Memory Police, Yoko Ogawa, 1994

„Nejedná se o žádnou novinku, v japonštině tato kniha vyšla už v roce 1994, do angličtiny byla přeložena ale až od 25 let později. Jaké to je, když všichni na izolovaném ostrově kolektivně zapomenou, co jsou to ptáci? Parfémy nebo knihy? A co se stane těm, co zapomenout neumí? Melancholicko-tíživá atmosféra vás knížkou protáhne jakoby nic a ještě týdny (u mě měsíce) po dočtení ji nebudete moct dostat z hlavy.“

Letní sázka, Henryová Emily, 2021

Augustus Everett je uznávaný autor klasických románů. January Andrewsová píše romantické příběhy. Zatímco její příběhy končí happy endem, jeho knihy vrcholí tragickou smrtí nebo deziluzí všech hrdinů. Pro January byla rodina vždycky oporou, Gusovo dětství nebylo zrovna procházkou růžovým sadem. Jsou jako noc a den (nebo jako leden a srpen). Jenže jsou skutečně všechny věci v životě tak, jak se jeví na první pohled?

„To pravé inteligentní čtení na léto – bez obvyklých klišé a s hrdiny se kterými se čtenářka může ztotožnit.“ Eva, administrativa

„Protože je to ideální čtení na léto.“ Martin Paytok, asistent redakce

„Kniha o létě, spisovatelích a romantice.“ Magdaléna Feldeková, nakladatelka