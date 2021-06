Prezident Miloš Zeman prohlásil že v podzimních parlamentních volbách hodí svůj hlas vládnímu hnutí ANO. Také zopakoval, že po říjnových sněmovních volbách pověří sestavením vlády předsedu nejúspěšnější strany, nikoli lídra některé z volebních koalic. Volební koalice pokládá za podvod. Vyjádřil se v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Zeman je zastáncem názoru, že koalice vznikají až po volbách. „Jestliže nějaká poměrně silná strana si na sebe navěsí dva nebo tři pětiprocentní prťousky, tak je to podvod,“ řekl o volebních koaličních.

Největší šanci na úspěch mají dvě koalice. Podle posledního průzkumu, který si nechala zpracovat Česká televize od společnosti Kantar, by volby vyhrála koalice Pirátů a STAN s 26 procenty. Koalice SPOLU, kterou složily ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by byla druhá se ziskem 21,5 procenta. ANO bylo v průzkumu na třetím místě s 20 procenty.

Zeman koalice kritizuje dlouhodobě. Na Primě v neděli uvedl, že i ze strany s pětiprocentní podporou se může stát strana s deseti i 20procentním ziskem. „Nicméně dokud tomu tak není, tak hodit záchranné lano těm, které voliči v podstatě nechtějí, jenom znamená zaplevelovat politickou scénu malými stranami,“ uvedl. Ideální by podle něj bylo, kdyby existovaly dvě velké strany, jedna levicová a druhá pravicová.



Před předloňskými evropskými volbami Zeman podpořil sociální demokracii, kterou dříve vedl. Obrat ANO je tedy změna. „A kdybych měl dva hlasy, jako že je nemám, tak můj druhý hlas bude patřit sociální demokracii,“ řekl. Hnutí ANO podle prezidenta odvedlo více práce na potlačení epidemie koronaviru i na zabránění zhroucení ekonomiky. Zeman ale zároveň zdůraznil, že nejde o kritiku ČSSD.

Prezident ohlásil, že po volbách si pozve k jednáním předsedy všech sněmovních stran. Následně jmenuje premiéra a dá mu dostatek času, aby vedl „náročná koaliční jednání“.

Zeman také uvedl, že předpokládá, že jedním z prezidentských kandidátů bude jeho předchůdce v úřadu Václav Klaus. Zopakoval, že jako kandidát by se mu líbil i Babiš.

Na jejich blízký vztah upozorňují politologové dlouhodobě. To je také důvod nelibosti, s níž Zeman přistupuje ke konkurenčním koalicím. „Prezident mě tím nepřekvapil, jeho zájmem je co nejdéle udržet Babiše u vlády. Chce ztížit cestu k vítězství jeho politickým konkurentům,“ řekl HN už dříve politolog Lukáš Jelínek, který měl dříve blízko k ČSSD, teď je na volné noze.

Podobně promluvil i politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Dává tím najevo, že se to bude snažit vznikajícím koalicím znepříjemnit, jak to jen půjde,“ řekl Mlejnek.

Podle obou expertů je Zemanův postup nebezpečný, protože by mohl vést k tomu, že zemi budou řadu měsíců vést vlády bez důvěry parlamentu.

Prezident má po volbách dva pokusy jmenovat premiéra. V minulosti přitom bylo zvykem, že i když jmenoval premiéra, jehož kabinet pak nezískal důvěru sněmovny, vláda bez důvěry ještě nějakou dobu vykonávala svoji činnost. V případě vlády Jiřího Rusnoka to bylo šest měsíců, v případě první vlády Andreje Babiše rovněž.

„Pokud dopřeje Andrejovi Babišovi několik měsíců na sestavení jedné i druhé vlády, tak můžeme být v provizoriu třeba až do konce prezidentského mandátu Miloše Zemana. Ten připadá na 8. března 2023. Představa, že tady vládne menšinová vláda bez podpory, důvěry, v době, kdy bude epidemie, společnost nebude proočkována, budeme ve finančních problémech, je nejhorší možný scénář,“ upozornil Jelínek.

Podle politologa Tomáše Lebedy z Univerzity Palackého v Olomouci ale prezidenta prohlášení mohou mít špatný vliv už i teď. „Ohlašuje to takto předem v době volební kampaně, čímž posílá vzkaz voličům, koho má smysl volit, a zasahuje tím do předvolební soutěže. Je to mimořádně nevhodné,“ myslí si Lebeda.