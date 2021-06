Kompletní škoda v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených bouřemi se zatím dostala na 15 miliard korun. Novinářům to v pondělí po jednání krizového štábu kraje v Podivíně řekl hejtmanův náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL). Částka obsahuje škodu na majetku kraje a obcí, ale i na majetku lidí. Podle Zámečníka však není konečná a bude stoupat. Ministerstvo zemědělství v pondělí také zveřejnilo předběžný odhad zemědělských škod. V návrhu pomoci zemědělcům uvádí, že dosahují až 1,5 miliardy korun.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) jel v pondělí do Prahy jednat s vládou o finanční pomoci. Kraj očekává dva dotační programy, ze kterých by mohli čerpat peníze poškození lidé, ale i samospráva. Bouřky ve čtvrtek večer zničily 1200 domů, ale také domov seniorů nebo školy. Vyžádaly si šest životů.

Mezi lidmi v celé republice se okamžitě zvedla vlna solidarity. K pondělnímu ránu lidé do nejrůznějších sbírek na pomoc poslali už přes 700 milionů korun. Nejvíce peněz, 172 milionů, zatím vybrala Diecézní charita Brno. Peníze stále přibývají, například na konto Nadace Via od rána asi do 10:00 přibyly dva miliony, takže ve sbírce bylo 163,3 milionu korun. Neziskové organizace a nadace by se v pondělí odpoledne měly sejít a domluvit se na rozdělování peněz. Část se má uvolnit v nejbližších dnech a uhradit okamžité potřeby.

Sbírky spustilo už ve čtvrtek večer několik organizací. Člověk v tísni dosud vybral 85 milionů, Červený kříž 57 milionů a organizace Adra 26 milionů. Na stránkách donio.cz posílají lidé peníze přímo konkrétním rodinám. Přispívají také podnikatelé. Například Nadace Karel Komárek Family Foundation věnovala 150 milionů, které v prvním kole pomohou zaměstnancům a rodinným příslušníkům společnosti Moravské naftové doly.

V souvislosti se sbírkami už policie eviduje druhý případ zneužití. Na Facebooku se objevilo číslo účtu, které nemělo spojitost se sbírkami pro postižená místa, řekl v pondělí novinářům po jednání krizového štábu v Podivíně ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Policie facebookový profil zablokovala a případem se zabývá.

Tržil nechtěl říct podrobnosti k případu, aby nedával návod dalším možným podvodníkům. Policie už vyslýchá muže, který je podezřelý ze zfalšování QR kódu u humanitární sbírky Diecézní charity Brno. Podle Tržila muži za podvod ve stadiu pokusu hrozí pět až deset let vězení. U druhého případu policie učinila faktické kroky k tomu, aby nikdo nemohl případné zaslané peníze zneužít.

V zasažených obcích momentálně pracuje 1200 hasičů a přes 300 policistů. S odklízecími pracemi pomáhá také 350 technických vozidel. Resort obrany nepředpokládá, že by už v pondělí vláda schválila nasazení armády do likvidačních prací.

Hasiči chtějí po ničivé bouřce zachránit co nejvíc domů. Statici je opět projdou a určí ty, jež je nutné zbourat. Podle odhadu půjde zhruba o 70 domů. Zároveň nabádají majitele poškozených domů, aby si dali zkontrolovat komíny a spalinové cesty. V případě poškození hrozí nebezpečí otravy, řekl v pondělí novinářům po jednání krizového štábu v Podivíně ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

Podle Pelikána je nutné zjistit, zda nenastalo poškození komínů nebo spalinových cest. „Pokud lidé budou používat tepelné spotřebiče, hrozí nebezpečí otravy v důsledku nedokonalého spalování,“ uvedl Pelikán.