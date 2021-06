Dotace na škody na majetku po čtvrtečním tornádu na jižní Moravě dostanou všichni postižení lidé, a to bez ohledu na to, zda byli pojištění. Vláda původně plánovala, že se dvoumilionová dotace na obnovu poškozeného bydlení bude krátit o vyplacené pojistky. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to zdůvodňovala tím, že nelze škody kompenzovat dvakrát. Nepojištění lidé by pak dostali celou částku.