Zdravotníkům z ambulancí vláda za loňskou druhou vlnu pandemie slíbila 75tisícové odměny. Peněz, které zdravotní pojišťovny do ordinací poslaly, ale mnohdy nebylo dost na to, aby vystačily jak pro lékaře, tak pro sestru. Důvodem byly nepřesnosti ve smlouvách. Ordinace, kterých se to týká, proto musely o odměny žádat nadvakrát. Kdo to ještě nestihl, má posledních pár dní.