Potřebují novou střechu, odklidit trosky nebo strhnout nebezpečně poškozené staré zdi poničené tornádem. První peníze z veřejných sbírek by mohli lidé na jižní Moravě dostat už příští týden. Půjde o jednorázový příspěvek 150 tisíc korun pro všechny, kteří následky přírodní katastrofy z minulého týdne utrpěli vážnou škodu. Zástupci devíti nadací a organizací, které nejúspěšnější sbírky spravují, se na tom shodli na dnešní schůzce.

„První peníze začneme posílat v řádu dnů. Trošku se to zdrží kvůli státním svátkům příští týden, 7. července ale budou na účtech,“ uvedl Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via. Ta zatím vybrala jednu z největších částek, v pondělí odpoledne šlo o 170 milionů korun. Právě Nadace Via společně s Diecézní charitou Brno a dalšími spolky se do organizování sbírek rychle zapojila.

Ochota Čechů přispívat jižní Moravě, kterou ve čtvrtek zasáhlo tornádo, je mimořádná. Ještě nikdy se ve veřejných sbírkách nevybralo tak rychle tolik peněz. Už v pondělí večer částka přesahovala 700 milionů korun. Rozdělovat se budou ve třech fázích.

Nejdříve půjde o zmiňovaný příspěvek na okamžitou pomoc, především jde o opravy domů a zajištění základních potřeb. Příspěvek nebude nijak podmíněný. „Dostanou ho všichni vážně poškození,“ potvrdil Mihalco. Odhaduje, že půjde zhruba o 1200 rodin. Peníze by měly dostat nejpozději do 14 dnů.

Vyplácet se budou proti podpisu darovací smlouvy. „Peníze začneme rozdělovat hned, jak to bude možné. Aby je obyvatelé zasažených míst mohli dostat, potřebují doklady, jenže řada z nich o ně během tornáda přišla. I to je jeden z problémů, s nímž se potýkáme,“ řekl Josef Koláček, vedoucí oddělení mimořádných událostí organizace ADRA. Ta dosud vybrala přes 30 milionů korun. Smlouvy nyní dokončuje. Lidé by je měli uzavřít buď přímo s pracovníky organizací, kteří působí v místě neštěstí, nebo on-line.

Tornádo, které minulý týden zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko, si vyžádalo šest obětí na životech a desítky zraněných. Nejvíce zasažené jsou Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves a také obec Hrušky. Její část zmizela z mapy. Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) se škody jen na veřejném majetku pohybují kolem 15 miliard korun. Na soukromém budou mnohem vyšší.

V úterý už bylo jasné, že k zemi půjde 150 poničených domů, číslo se může ještě měnit. Poškozeno je celkem asi 1200 budov. Zcela zničené jsou některé firmy a také vinařská úroda.

Největší část peněz vybraných od lidí zamíří na následnou pomoc pro konkrétní domácnosti podle toho, jak moc je katastrofa postihla. Půjde o druhou fázi pomoci, kterou organizace plánují vyplácet v nadcházejících týdnech. Peníze rozdělí na základě společné databáze s údaji o poškozených. Připravují ji pracovníci organizací ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří obchází domácnosti v zasažených obcích.

O tom, jak velký příspěvek lidé dostanou, rozhodne hodnotící komise. „Budeme zohledňovat například míru poškození nemovitosti či sociální a ekonomickou situaci rodiny. Je jasné, že starší lidé či samoživitelé budou potřebovat podporu vyšší,“ vysvětlil Marek Štys, vedoucí humanitární pomoci Člověka v tísni, který za čtyři dny vybral přes 90 milionů korun. Štys přiblížil, že systém je podobný jako v minulosti při povodních. Tehdy se například zohledňovalo i to, když lidé přišli o živnost. Podobné by to mělo být i tentokrát.

Jde především o to, aby se peníze rozdělily rovnoměrně. „Aby se například nestalo, že jedna rodina dostane od různých organizací třeba pět milionů, zatímco sousedé nedostanou nic,“ doplnil Mihalco.

Ve třetí fázi pomoci by měl vzniknout fond na pomoc obcím a komunit. Budou se z něj vyplácet peníze na opravy veřejného majetku, například škol. O jejich zaměření rozhodnou hlavně starostové po dohodě se správci sbírek.