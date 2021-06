Zakázky za deset milionů korun v lánském sídle prezidenta získal podnikatel Otto Zach, kterého policie stíhá za korupci. Detektivové ho podezřívají, že uplácel, aby získal zakázky na opravu středočeských silnic, když kraji vládla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Jak zjistily HN a Aktuálně.cz, bez tendru mu nyní tendry svěřil šéf lánské obory Miloš Babák, jenž je za dřívější zakázky v Lánech odsouzen.

Podnikatele Zacha stíhá policie od letošního jara za to, že se údajně podílel na manipulacích zakázek, které za miliardy vypisovala středočeská správa silnic. Zach pro Seznam Zprávy uvedl, že podle policie měl na úplatcích poskytnout 170 milionů korun. To ale odmítá. „Nemám ani takový obrat, abych mohl tolik někomu dát,“ řekl serveru.

S jeho společností ZKP Kladno uzavřela Krajská správa a údržba silnic smlouvy v hodnotě přes 700 milionů. A to v éře dnes už bývalé hejtmanky Pokorné Jermanové, která byla v čele kraje mezi lety 2016 a 2020. Dle obchodního rejstříku se ale Zach už v roce 2018 firmy, která je pod drobnohledem policistů, zbavil.

Třicítku zaměstnanců, pozemků, budov či strojů ale předtím převedl do své druhé společnosti – OZ Stavby. A té se nyní daří podle zjištění HN a Aktuálně.cz získávat zakázky ve venkovském sídle prezidenta v Lánech. První smlouvu s již stíhaným Zachem podepsal letos v květnu ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák. Ten sám je už nepravomocně odsouzený za to, že podle soudu manipuloval stamilionovou zakázku na zpevnění nádrže v uzavřeném areálu Lán.

Těsně pod limitem

Za opravu tříkilometrové lesní cesty uvnitř lánské obory má OZ Stavby dostat téměř sedm milionů korun. Bez daně tak zakázka jen těsně nedosáhla šestimilionového limitu, nad který by ji už musel Hrad soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách a přihlásit by se mohl kdokoliv, kdo by zveřejněnou soutěž dohledal na internetu. Takto Lesní správa Lány může oslovit jen toho, koho si sama vybere.

Taková praxe je v Balákově instituci běžná. V minulosti takto podřízený kancléře Vratislava Mynáře zadával například zakázky na právní služby advokátům, kteří dříve pracovali právě pro Mynáře či hájili výroky Miloše Zemana v kauze Peroutka.

Na dotazy, kolik uchazečů Balák oslovil a jak vybral zrovna OZ Stavby, šéf Lán nereagoval. Telefon zvedl, ale poté, co se mu redaktorka představila, zavěsil. Na SMS neodpověděl. Nic vysvětlovat nechtěl ani Zach. „Prosím vás, co si to vůbec dovolujete, to je veřejná soutěž – na shledanou,“ reagoval na otázky, jak se k zakázce dostal, zda ho oslovil Balák a jestli se s ním zná. Následně položil telefon. Na zaslanou SMS zprávu už neodpověděl.

Redakci neodpověděl ani mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Vycházet tak lze jen z několika dokumentů, které se zakázek týkají a redakce je má k dispozici.

Na administraci zakázky si Hrad najal živnostnici Jindřišku Koblihovou, která s Balákem dlouhodobě spolupracuje. Kdysi jako úřednice antimonopolního úřadu měla v popisu práce dohlížet na veřejné zakázky. V Lánech ovšem podle policistů v jiném případě veřejný zájem příliš nehájila. Měla za úkol dohlížet i na tendr na zpevnění vodní nádrže v Lánech, za jehož zmanipulování je teď Balák odsouzen. A obžaloba, kterou mají HN a Aktuálně.cz k dispozici, detailně popisuje i roli Koblihové. Ta ale z ničeho obviněna nebyla.

Před 14 dny pak Zach dostal od Baláka další třímilionovou zakázku. Tentokrát ale peníze nepůjdou do jeho firmy, ale přímo Zachovi jako živnostníkovi. Za opravu „poslední zachovalé původní Fürstenberské brány“. Ani v tomto případě není možné zjistit, zda Hrad oslovil jiné uchazeče a případně jací to byli. Ve věstníku veřejných zakázek, kde Lesní správa Lány ze zákona musí mít svůj profil zadavatele, se zakázka objevila až v úterý. Čtrnáct dnů potom, co Balák se Zachem podepsal smlouvu. Mohli se tak o ní nejspíše dozvědět jen dodavatelé, které Balák sám oslovil.

Podle Milana Eibla, vedoucího analytika protikorupční organizace Transparency International, Hrad zcela záměrně podceňuje korupční rizika. „Kauza ukazuje, jaké problémy přináší neřešení zásadních korupčních rizik, a to opakovaná snaha obcházet principy veřejných zakázek a zároveň aktivní zapojení úředníků, kteří se dávno nemají nacházet ve své funkci,“ hodnotí.

Zároveň uvádí, že není možné akceptovat, aby úředníci, u kterých existuje důvodné podezření, že ovlivňují rozdělování veřejných peněz, nadále setrvávali ve své funkci. „To, že příjemcem zakázky z ruky je rizikový subjekt, jen ukazuje na naprosté ignorování jakýchkoliv protikorupčních opatření,“ dodává Eibl.

Zach figuruje v kauze kolem dřeva

Ještě než Zach začal být úspěšným v získávání stavebních zakázek od Baláka, Lesní správa Lány mu dodávala dřevo. V roce 2017 ho nejprve nakupovala ZKP Kladno. V roce 2018 už jeho nová firma OZ Stavby, která neznámé množství dřeva za neznámou cenu z lánské obory odebírá dodnes.

Už dříve Aktuálně.cz a HN upozornily, že Hrad se dřevem podezřele obchoduje. A v jiných případech ho Balák prodává Hradu spřízněným lidem. Řezivo za nejasných podmínek putovalo do Číny, k firmě Balákova zetě či ženě, od jejíž rodiny Miloš Zeman koupil pozemek pro svou soukromou vilu. Nebo také příteli prezidentova poradce Martina Nejedlého, kterého Zeman vyznamenal. Ani tady není jasné, kolik dřeva odebrali a co za to zaplatili.

Podle právníků a expertů na zákon o registru smluv má přitom Hrad problém. Tím, že nezveřejnil u jednotlivých smluv ani celkovou cenu, dle nich jednoznačně porušil zákon. A uzavřené obchody se dřevem za poslední tři roky, po které zákon o registru smluv platí, se vůbec nesměly uskutečnit. „Pokud Lesní správa Lány nezveřejňuje celkovou cenu, smlouvy jsou dle zákona neplatné,“ uvedl už dříve právník protikorupčního sdružení Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.