Nestandardní školní rok je u konce. Děti si ve středu převzaly vysvědčení a společně s tím odstartoval první týden prázdnin. Před námi je tak první letošní prázdninový víkend, tentokrát dokonce prodloužený. Redakce Hospodářských novin si pro vás připravila pravidelnou dávku tipů na zajímavá místa a akce, které stojí za to o tomto víkendu navštívit. Odměňte děti za vysvědčení návštěvou zoo, svezte se parním vlakem nebo vyrazte fandit českým fotbalistům.

Zoo Jihlava za korunu

Postoje rodičů k odměnám za vysvědčení se různí. Některým tento koncept vadí, jiní naopak svého potomka rádi odmění vlastním telefonem nebo jiným technologickým dárkem. Další sázejí na osvědčenou klasiku – pořádnou porci zmrzliny. Tipy, kam v Česku za opravdu dobrou zmrzlinou vyrazit, jsme dávali už dříve v tomto článku. Skvělou volbou jsou ale i zážitky. A tak o tomto víkendu můžete s dětmi vyrazit třeba do zoo v Jihlavě. Pokud má váš školák na vysvědčení alespoň jednu jedničku, bude mít vstup do zoo pouze za symbolickou korunu. Stačí na pokladně předložit aktuální vysvědčení. Speciální akce platí až do 4. července. Otvírací doba je každý den od osmi do 18 hodin a k vidění je zde mnoho speciálních expozic. Vydat se můžete na Madagaskar, do Himálaje nebo třeba na australskou farmu.

Jindřichohradecká úzkokolejka

Pokud vás spíš než zvířata lákají vlaky a vláčky, vyrazte na výlet do Jindřichova Hradce. Tam totiž začíná poslední úzkorozchodná železnice v Česku, kde se od května do září můžete svézt parním vlakem. Na výběr máte dvě tratě: Jindřichův Hradec – Nová Bystřice (33 km) a Jindřichův Hradec – Obrataň (46 km). Jízdenky je možné koupit on-line, ve vybraných stanicích, jejichž seznam naleznete na webu, v létě pak v informačním středisku Jindřichohradeckých místních drah a také přímo u průvodčího. Pokud zvolíte trasu do Nové Bystřice, můžete v cílové stanici navštívit také Regionální muzeum úzkokolejné dráhy, které vám představí historii Jindřichohradeckých místních drah a drážní dopravy.

Kunětická hora – tam, kde bydlel Rumburak

K českému létu patří i výlety na hrady a zámky. Pokud máte pocit, že už jste vše viděli a tato zábava je pro vás vyčerpaná, jedna novinka se přesto letos najde. Státní hrad Kunětická hora totiž téměř po 50 letech zpřístupnil své západní křídlo, tzv. Jurkovičův palác. „Těšit se v něm můžete na moderní expozici, která vás provede životem a dílem Dušana Jurkoviče, seznámí vás se zásadní rekonstrukcí hradu, kterou slavný architekt vedl na Kunětické hoře před sto lety,“ láká na nový prohlídkový okruh web hradu. Milovníky českých filmů a pohádek pak jistě zaujme i filmová historie stavby. V jejích komnatách se totiž zabydlel i známý čaroděj Rumburak ze seriálu Arabela. Na prohlídku můžete vyrazit i během obou svátečních dnů, tedy 5. i 6. července. První skupiny vyráží na vybraný okruh v 9:45, poslední pak v 16:45.

„Projeďte se“ ve formuli 1

Letos v dubnu způsobila pozdvižení formule týmu Red Bull, která se s legendárním pilotem Davidem Coulthardem proháněla po Karlově mostě v Praze. O necelé dva měsíce později Red Bull zveřejnil z této jízdy video, které si naopak vysloužilo pozitivní ohlasy. Spot s názvem From Castle to Castle slouží k propagaci závodního týmu, zároveň ale divákům ukazuje turisticky zajímavá místa Česka a Slovenska. Na spot je navázaný také speciální roadtrip, který ocení především fanoušci F1. Ve čtvrtek a v pátek 1. a 2. července mohou vyrazit na Manifesto Market na pražské Florenci. Na místě bude vystavený originální monopost a zájemci si budou moci vyzkoušet i jízdu na simulátoru.

Na fotbal do Baku i na náměstí

V sobotu nás také čeká velká fotbalová událost. Čeští fotbalisté se v ázerbájdžánském Baku utkají ve čtvrtfinále Eura 2020 s Dány. Za určitých podmínek mohou fanoušci vyrazit přímo na stadion. Jak sehnat lístky, jak je to s letenkami a co vše musíte před cestou vědět, jsme shrnuli v tomto textu. Pokud jste se ale rozhodli zůstat v Česku a užít si zápas před obrazovkou, nabízí se pár možností, jak si vychutnat atmosféru společného fandění. V Praze můžete vyrazit na střešní terasu Galerie Harfa. Na velkoplošné obrazovce pak bude možné zápas sledovat také například v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí.