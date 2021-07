Většina dat o daních, EET, ale například i veškeré elektronické informace týkající se státního rozpočtu, jsou nově koncentrovány do datového centra v Zelenči, malé vesnici nedaleko Prahy. Za 225 milionů korun zde vznikl přísně střežený objekt patřící Státní pokladně Centru sdílených služeb pod ministerstvem financí. Celý areál je obehnaný plotem s žiletkovým i ostnatým drátem a lidé, kteří do něj vstupují, prochází kontrolou podobnou té na mezinárodních letištích.

Vstup je potřeba hlásit předem, prokázat svou totožnost, a pak absolvovat prohlídku, při níž se prochází bezpečnostním rámem a ostraha přes rentgen kontroluje obsah zavazadel. Pořizování fotografií uvnitř objektu má přísná pravidla. „Centrum slouží primárně ministerstvu financí, ale data zde má i ministerstvo vnitra. Je zde například Pegas, což je krizová komunikace,“ řekl Vladimír Dzurilla, generální ředitel Státní pokladny Centra sdílených služeb.

Jedno takové datové centrum už má stát v Praze Na Vápence, jeho kapacita je ale téměř vyčerpaná. „Proto začínáme data přenášet sem do Zelenče. Kapacitu tu zatím máme zaplněnou z 20 procent. Postavena je první etapa centra s jedním datovým sálem. Další dva sály budou následovat,“ uvedl Dzurilla. Zeleneč byla podle něj vybrána proto, že zde měla vhodný pozemek Státní tiskárna cenin. Místo také stojí mimo záplavové území, je zde dostatečný zdroj energie, k dálnice D10 to je pár metrů, do centra Prahy zhruba 21 kilometrů a na letiště ve Kbelích deset kilometrů. Celkový instalovaný energetický příkon centra má být po jeho dokončení 3 MW.

„Centrum je významný krok k další digitalizaci státu,“ řekl při prohlídce premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) bude datové centrum potřeba i pro potřeby jednotného inkasního místa, které má zjednodušit administrativu spojenou s přiznáním k dani z příjmu a propojit informace finančních úřadů, správ sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

„Snažíme se také o to, aby zde byl provoz výpočetní techniky Evropské vesmírné agentury. To by pro nás byla prestiž,“ dodal Dzurilla. Centrum je podle něj na velmi vysoké úrovni fyzického ale i kybernetického zabezpečení.

