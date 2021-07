Jestliže v Česku se plní rezervace hospod a zahrádek s promítacími plátny před večerním fotbalovým čtvrtfinále s Dány, v severské zemi jede fotbalové šílenství ještě víc. V roce 1992 Dánsko nečekaně vyhrálo mistrovství Evropy a lákavé vzpomínky se vrací. Zároveň bude mít dánské mužstvo chuť hrát pro Christiana Eriksena, který na počátku letošního turnaje téměř nepřežil srdeční kolaps. Píší o tom i Financial Times.

„To, co se stalo Eriksenovi, požene náš národ dopředu. Navíc v Dánsku všichni mluví o opakování roku 1992,“ řekla Lykke Friis, bývalá dánská ministryně pro klima a energetiku ekonomickému deníku při své cestě do Baku na zápas s Českem. „Tehdejší letní pohádku máme všichni v hlavách,“ dodala pro Financial Times.

V roce 1992 se Dánsko původně na turnaj ani nekvalifikovalo, ale týden před jeho začátkem nahradilo Jugoslávii, která byla vyloučená kvůli válčení na Balkánu. Divoká karta Dánům vyšla a ve finále porazili Němce. „Bylo to dobrodružství z pera Hanse Christiana Andersena pro celý náš šestimilionový národ,“ vzpomíná Lykke Friis.

Barmance Nikoline, která pracuje v Hop House v Kodani, byly tehdy pouhé dva roky, ale v její rodině se o nečekaném slavném vítězství podle Financial Times mluví dodnes. „A teď se to může stát znovu,“ dodala s tím, že teď to v zemi vypadá jako na velké národní party. Dánský tým se po úvodní porážce s Finskem, při níž zkolaboval Christian Eriksen, zlepšuje. Zlepšuje se i stav dánského fotbalisty, který ještě ve skupinové fázi poslal svým spoluhráčům pozdravy z nemocnice.

Dánové šli ze své skupiny do play off z druhého místa, ačkoliv si připsali pouze tři body za výhru v posledním zápase nad Rusy, které porazili vysoko 4:1. V osmifinále si pak lehce poradili s Walesem, když mu nasázeli čtyři branky a vzadu udrželi čisté konto. S napětím tak očekávají sobotní výkop v ázerbájdžánském Baku, poprvé se do míče kopne v 18:00. Proti nim však bude stát motivovaný český tým, který si překvapivě proklestil cestu mezi osmičku nejlepších týmů turnaje.

„Ačkoliv Dánsko nezní tak nebezpečně jako Francie, Itálie nebo Holandsko, je kvalitní a silný soupeř. Nebereme to tak, že bychom byli v roli favorita. Ale chceme uspět. Narazí na sebe týmy, které hrají velmi týmově. V obou nejsou přímo hvězdy, ale hráči, kteří hrají pravidelně ve vyspělých ligách a jako tým jsou velmi silní,“ řekl kapitán a záložník české reprezentace Vladimír Darida.

Češi postoupili ze skupiny D ze třetího místa se ziskem čtyř bodů, když porazili Skotsko 2:0, remízovali s Chorvaty 1:1 a na závěr skupiny podlehli Angličanům 0:1. V osmifinále si pak poradili s Nizozemci 2:0. Jejich tým táhnou především góly Patrika Schicka a výkony hráčů ve středu pole jako Tomáše Součka nebo Tomáše Holeše. Optimismus neztrácí ani samotný trenér českého výběru. „Byť je v jejich týmu mnoho dobrých hráčů, kteří mohou rozhodnout, tak věřím, že to budeme my, kdo využije chyby soupeře nebo nějakou standardní situaci. Očekávám vyrovnané a soubojové utkání, ve kterém budou rozhodovat maličkosti,“ sdělil novinářům na tiskové konferenci před zápasem v Baku trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Čtvrtfinálový duel mezi Dánskem a Českem bude poslední, který ázerbájdžánská metropole hostí. Závěrečná fáze turnaje, tedy semifinále a následné finále, se odehraje v londýnském svatostánku Wembley. V případě postupu se Češi přesunou letecky rovnou do Londýna, v předchozích případech na jednotlivé zápasy létali z Prahy.