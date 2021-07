Minulý týden vláda řešila dotace na škody na majetku po čtvrtečním tornádu na jižní Moravě. Záměr vlády a jejích členů se přitom změnil během několika dní hned několikrát než nakonec minulé pondělí odhlasovala, že dotace nedostanou všichni lidé stejné. V praxi to znamená, že pokud je někdo pojištěný na 2 miliony korun, ale škoda činila 3,5 milionu korun, tak dva miliony platí pojišťovna a zbytek stát, který ale dá maximálně dva miliony korun. V nařízení vlády také stojí, že to stejné jako pro peníze od pojišťovny platí i pro peníze z veřejných sbírek, a to nyní vyvolalo zmatek.