Hasiči zasahují od noci po výbuchu v areálu výrobce biopaliv Preol v Lovosicích na Litoměřicku. Vyhlásili třetí, tedy druhý nejvyšší, stupeň poplachu. Zdravotnická záchranná služba převzala k ošetření čtyři zraněné a popálené zaměstnance. Příčinou výbuchu byla zřejmě závada na separátoru řepky. Explodoval vysoce hořlavý hexan, používaný při lisování řepky, linka byla v době havárie odstavená, řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Rudolf.

První byli podle něj na místě hasiči Lovochemie. „Dostali informaci, že v dané budově došlo k drobnému zahoření, oni to šli prozkoumat. Došlo k zahoření na kabelovém vedení, na elektroinstalaci. To zlikvidovali a při návratu došlo k neočekávanému výbuchu hexanu. To nikdo neočekával, protože linka byla odstavená, byla na ní plánovaná údržba. Bude předmětem šetření, jak k tomu všemu mohlo dojít,“ dodal mluvčí hasičů.

Preol patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Její mluvčí Karel Hanzelka řekl: „Ta událost se stala v době, kdy nabíhala odstávka a naši lidé říkají, že dodrželi veškeré předpisy a nařízené postupy, takže je pro nás otázkou a záhadou, co je příčinou. V tuto chvíli to nevíme, bude se to vědět v nejbližších dnech.“ Na místo už podle něj míří kriminalisté. Brzy je podle Hanzelky zatím i na odhad škod. „Nedošlo k žádnému ohrožení životního prostředí ani zdraví obyvatelstva, dovnitř nás ale zatím nepustili,“ dodal.

Záchranáři na místě ošetřili čtyři lidi. „Tři byli zraněni, jeden utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do pražského popáleninového centra,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Další dva muži byli se středně těžkým poraněním převezeni do nemocnic v Ústí nad Labem a Litoměřicích. Čtvrtý muž nebyl podle Voleníka zraněn, ale do nemocnice ho převezli s kardiovaskulárními potížemi. Podle Hanzelky jsou všichni zranění mimo ohrožení života.

Podle krajské policejní mluvčí Aleny Bartošové přijala policie oznámení o výbuchu v pondělí ve 22:47. Kvůli zásahu musela policie v noci uzavřít silnici I/15. „Ta už je ale opět průjezdná,“ řekla mluvčí. Zavřená byla také železniční trať Louny - Česká Lípa. V úseku Žalhostice - Lovosice nahradily podle informací z Českých drah vlaky autobusy. Před 09:00 byla ale provoz na trati obnoven.

Preol je zpracovatelem řepkového oleje a největším výrobcem biopaliv v Česku a zabývá se také výrobou řepkového oleje pro použití v potravinářství.

Podle hasičů exploze nastala v hale o rozměrech 35 krát 20 krát 25 metrů. V noci na místě zasahovalo 12 jednotek, teď jich tam podle Rudolfa zůstává sedm. Pět jednotek doplňuje vodu do hasicícho systému, další dvě přímo zasahují. „V tuto chvíli už můžeme i dovnitř, i halu jsme rozebírali zevnitř,“ řekl mluvčí hasičů. Stále ale hasiči měří koncentraci hexanu, zaplavují separátor a technologii ochlazují. Žádné nebezpečné látky do ovzduší podle něj neunikly, na Labi hasiči postavili norné stěny. Zásah podle Rudolfa potrvá do večera.