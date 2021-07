Šestašedesátiletý muž, který se přiznal k zastřelení zaměstnankyně Úřadu práce i polití bývalé kolegyně kyselinou, měl podle policie v plánu v útocích pokračovat. Mstít se chtěl rodině, dalším úředníkům i exkolegům nebo šéfům. Zavražděné ženě vyhrožoval už v roce 2016, podle policistů měl konflikty i s řadou dalších lidí.

Jaké možnosti člověk má, když se stane terčem výhrůžek nebo pronásledování? Podle právníka Miroslava Krutiny je potřeba kontaktovat policii a případně zaměstnavatele. „Spousta lidí se může ocitnout v situaci, kdy jim policejní orgán nepomůže, protože mu chybí jakékoli důkazy a bez nich těžko může jednat. Pak je ale potřeba nerezignovat,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro HN pražský advokát, který dříve působil v Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva. Podle něj je potřeba, aby člověk myslel na vlastní bezpečnost a například se vyhýbal konfliktům s dotyčným nebo s ním nezůstával o samotě. „Na druhou stranu překvapivým útokům se brání velice těžko,“ podotýká Krutina.

HN: Po střelbě v pražské Bělehradské ulici vyšlo najevo, že útočník ženě, kterou zabil, před pěti lety vyhrožoval. Také s bývalou kolegyní, kterou polil kyselinou, měl spory. Člověka pak napadne, proč policie či soudy nechaly vše zajít tak daleko. Jaké má české právo možnosti takovým útokům zabránit?

Záleží na tom, co se děje bezprostředně. Pokud věc byla v minulosti vyřešená, asi byla ukončená nějakým rozhodnutím a postihem. Pokud by útoky pokračovaly, samozřejmě se to řešit dá. Jiná věc je překvapivý atak, to je otázka bezprostřední obrany a ochrany. Ale pokud by se objevily náznaky v době před trestným činem, policie by měla být v takových případech činná. Sledovat osobu podezřelého nebo poskytnout ochranu potenciální oběti, zabezpečit místo, být připraven zakročit. Dovedu si i představit, že by se rozběhlo stíhání deliktů, které útoku předcházejí, třeba nebezpečného vyhrožování. V rámci toho je možné podezřelého podrobit vyšetření duševního stavu.