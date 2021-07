Důchodci by měli dostat jednorázově tisícovku. Umožnit to mají peníze z úspory, kterou podle Pirátů a Starostů přinese zastavení dotací pro holding Agrofert ze svěřenského fondu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Oba kroky navrhují v pozměňovacím návrhu k novele zákona o důchodovém pojištění, který ve čtvrtek načetli v poslanecké sněmovně. Novela se má projednávat v pátek.

Pozměňovací návrh obsahuje zpřísnění vztahující se na střet zájmů. Tedy že žádný člen vlády nesmí být skutečným majitelem firmy pobírající státní dotace, nebo která se hlásí o veřejné zakázky. Návrh zároveň zakotvuje jednorázový příspěvek pro všechny, kdo pobírají penze, ve výši tisíc korun.

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka je „zvrhlé, když premiér řídí vládu, která nastavuje dotační schémata, a současně je největším příjemcem státních peněz“. „Podle veřejně dostupných zdrojů získal koncern Agrofert, jehož reálným majitelem je dle evidence skutečných vlastníků Andrej Babiš, jen v roce 2019 na dotacích a veřejných zakázkách více jak 1,8 miliardy korun,“ uvedl Michálek. V důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu Piráti a Starostové pak propočítávají, že suma 1,8 miliardy korun představuje v přepočtu na počet důchodců včetně invalidních částku 620 korun na osobu a rok. „Vyplacená jednorázová částka 1000 Kč tedy bude pokryta přibližně do konce volebního období prezidenta Miloše Zemana,“ stojí v dokumentu.

Podle Mikuláše Ferjenčíka, který pozměňovací návrh za skupinu poslanců podal, by „z peněz, které dostávají neoprávněně společnosti například předsedy vlády, tak bylo možné seniorům částečně vykompenzovat například růst cen potravin.“

Premiér Babiš střet zájmů kvůli Agrofertu dlouhodobě odmítá. Stejně tak i samotný Agrofert. Naopak auditoři Evropské komise, kteří kontrolovali čerpání dotací Agrofertem, došli k závěru, že Babiš přes svěřenský fond Agrofert stále ovládá a podle nich tak je ve střetu zájmů.

Důchodcům vláda přidávala loni před koncem roku, kdy dostali takzvané rouškovné, což byl jednorázový příspěvek pět tisíc korun. Díky zákonné valorizaci vzrostly od ledna penze v průměru o 458 korun, další zvýšení o 300 korun navrhla ve sněmovně minulý měsíc ČSSD. A to právě v novele zákona o důchodovém pojištění, která se má projednávat ve druhém čtení na pátečním jednání. V průměru činí důchod letos 15 351 korun.

„Současná výše důchodů velké části seniorů opravdu není důstojná. Nicméně vláda absolutně selhala s přípravou komplexní změny důchodového systémy a předvolební přihazování pár stovek korun opravdu není správný a udržitelným řešením nízkých důchodů,“ říká předseda poslanců Starostů a spoluautor pozměňovacího návrhu Jan Farský. Poslanci tak při jednání o jejich pozměňovacím návrhu podle něj budou mít nyní šanci ukázat, jak to myslí vážně se skutečným zájmem o seniory a zodpovědným přístupem k veřejným financím.

„Důchodci si vyšší penze zaslouží. Ale to co navrhují Piráti a Starostové, o tom slyším poprvé. Působí to na mě jako zmatek. A trochu předvolební boj,“ reagovala místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Alena Gajdůšková z ČSSD.