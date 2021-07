Dějepis může být nudným vyprávěním toho, co se od založení prvních společností až do počátku 21. století událo, anebo poutavým objevováním historie. Od září startuje projekt Dějepis+, který má pedagogům pomáhat právě s badatelsky orientovaným stylem výuky. V učitelské komunitě se nyní debatuje o tom, jak výuku dějepisu proměnit. Nutné určitě bude rozsah probíraných témat proškrtat. Podle Evy Hurychové z Gymnázia Jihlava, která už dějepis učí přes třicet let, se bez redukce učiva ve starším období neobejdeme, pokud chceme víc prostoru na moderní dějiny.

Badatelský způsob výuky, při němž žáci pracují s dobovými prameny a sami objevují, jak se události odehrály, je podle ní skvělý, ale nedá se tak učit každou hodinu. „A nějaký základ musí děti znát. Se studenty na pomaturitním setkání jsme se shodli na tom, že některé věci je lepší si pamatovat, než je vyhledávat,“ říká Hurychová v rozhovoru pro HN. Upozorňuje také na to, že dějepis je zvlášť pro mladší žáky hodně těžký, ačkoli si leckdo myslí opak.