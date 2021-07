Stalo se to jistotou, která platí už přes dvacet let. Pokud se kdykoliv zeptáte pražských politiků či šéfů dopravního podniku, kdy bude hotova čtvrtá trasa metra D, vždy zazní odpověď: Za osm let. Nyní ale jak ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski, tak náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) ujišťují: Tento termín skutečně platí.

Před dvěma týdny totiž padlo krátce po sobě několik překážek, jež dokončení dlouho připravované trasy, která má spojit stanici Pankrác na trase C s Písnicí na jihozápadním okraji metropole, bránily. Antimonopolní úřad po více než ročním prošetřování dovolil dopravnímu podniku uzavřít smlouvu na první úsek stavby a ministerstvo dopravy zamítlo námitku na podjatost pražských úředníků, kteří rozhodovali o stavebním povolení.