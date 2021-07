Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na Radě vlády pro zdravotní rizika navrhne zkrácení intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech na 21 dní, a to od čtvrtka 15. července u nově se registrujících. Řekl to v nedělním pravidelném videu na sociálních sítích.

Aktuálně může být vakcína, která se v České republice aplikuje nejčastěji, podána za 34 dní, dříve to bylo za 38 až 42 dní.

U vakcíny firmy Moderna se už interval mezi podáním první a druhé dávky zkracoval a činí podle aktuálních informací vládního covidového portálu 25 až 35 dnů. Dříve byl prodlužován rovněž na 38 až 42 dní. Do konce března byly časové úseky mezi dávkami vakcín od těchto výrobců nižší. Do té doby se očkovalo Pfizerem po 21 dnech a Modernou po 28 dnech. U očkovací látky od společnosti AstraZeneca je interval 84 až 91 dnů.

Babiš připomněl, že v pondělí začnou v Praze fungovat dvě očkovací místa, do kterých bude možné přijít bez předchozí registrace či objednání termínu. Budou na hlavním nádraží a v obchodním centru na Chodově. Podmínkou u zájemců bude, že nejsou k očkování registrováni jinde.

Zároveň se mohou ti, kteří se nechají očkovat na daných dvou místech, zúčastnit soutěže. Hlavní výhrou jednou týdně bude iPhone 12, každý den někdo vyhraje tenisky značky Converse a soutěžit se bude i o kupony do distribuční platformy videoher Steam.

V centru na hlavním nádraží dostanou dospělí zájemci látku od firmy Johnson & Johnson, které stačí jen jedna dávka. V OC Chodov získají vakcínu od Pfizer/BioNTech, mohou ji dostat lidé od 16 let. Fungovat budou obě centra každý den, na nádraží od 12:00 do 19:00, v nákupním středisku od 10:00 do 20:00 v pracovní dny, do 19:00 o víkendu.

Zdravotníci od prosincového začátku očkování aplikovali v Česku přes 8,8 milionu dávek vakcíny proti koronaviru. Víc než třetina populace, zhruba 3,8 milionu lidí, má ukončené očkování. Dalších 1,4 milionu obyvatel je očkováno částečně. Za sobotu se očkovalo 36.122 lidí, zhruba o 2000 méně než předchozí týden, údaje se ale ještě zpětně zpravidla navyšují.