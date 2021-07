Olomoucký vrchní soud ve svém rozhodnutí o nástupu lobbisty Romana Janouška zpět do vězení odkazuje i na veřejný zájem na spravedlivém odpykání trestu. Pobyt ve věznici, kam je Janoušek zařazen, není vzhledem k tamní zdravotní péči rizikový, řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Soud vzal v úvahu i to, že se lobbista dosud na svobodě chová, jako by žádnými závažnými zdravotními problémy netrpěl, dodal mluvčí.

Janoušek měl podle rozhodnutí Městského soudu v Praze nastoupit do vězení do 3. května, a to právě vzhledem k podané stížnosti žalobce, kvůli níž další odklad trestu nenabyl právní moci, zjistila ČTK. Dosud se tak podle dosavadních informací nestalo. Poslední pravomocné rozhodnutí ohledně přerušení trestu ze zdravotních důvodů bylo platné do 30. dubna letošního roku.

O dalším přerušení výkonu trestu na dva roky rozhodl na konci dubna brněnský krajský soud, usnesení však napadl stížností státní zástupce. Vrchní soud jí vyhověl a další přerušení zbytku výkonu trestu zamítl v neveřejném jednání na konci června, odůvodnění zveřejnil až nyní po doručení stranám. „Soud má za to, že odsouzený je skutečně vážně nemocen a jeho nemoc jej může vysoce pravděpodobně kdykoliv a kdekoliv ohrozit na životě, avšak věznice, v níž je odsouzený zařazen, je schopna mu poskytnout potřebnou lékařskou péči v odpovídající kvalitě, a proto není v zásadě rozhodné, zda se odsouzený nachází na svobodě nebo ve výkonu trestu,“ uvedl mluvčí soudu Cik.

Soud podle něj také přihlédl k veřejnému zájmu na tom, aby si odsouzený spravedlivě odpykal uložený trest, a také k tomu, že má lobbista sám zásadní podíl na vzniku těžké nemoci, kterou trpí. „Jednotlivá zranění si způsobil sám a zdravotní stav si měl zhoršit nadměrným požíváním alkoholu a dalších návykových látek, přesto provozoval další sportovní činnosti, při nichž se dále poranil," uvedl mluvčí soudu.

Podle vrchního soudu je i z pohledu rizika infekce virem covidu-19 ze způsobu života odsouzeného lobbisty zřejmé, že pobyt ve věznici v uzavřeném prostředí není rizikovější.

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Výkon trestu mu soud ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušuje opakovaně. Za mřížemi dosud strávil zhruba rok a čtvrt. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit a Janouška tak zabít.