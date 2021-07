Byznysmen Ondřej Vlček a jeho manželka lékařka Katarína pokračují v rychlém rozvoji svého plánu udělat z Česka světovou velmoc v paliativní péči o vážně nemocné děti. V březnu manželé založili rodinnou nadaci, do níž vložili 1,5 miliardy korun z peněz, které si Vlček vydělal coby šéf a akcionář antivirového Avastu.

V dubnu koupili zdevastovanou pražskou usedlost Cibulka, v níž by měl vzniknout hospic a dětské paliativní centrum. Nyní Vlčkovi ohlásili výběr šéfky své nadace, která bude mít vybudování a provoz zmíněného zařízení na starosti.

O chod jedné z největších charitativních organizací v Česku se bude starat Ivana Plechatá, někdejší šéfka pražského Domova Sue Ryder, neziskové organizace zaměřené na paliativní péči o seniory. „Se zvědavostí člověka, který ve zdravotně-sociální oblasti působí téměř 25 let, mě ambiciózní plány Kataríny a Ondřeje Vlčkových v dětské paliativní péči zaujaly,“ řekla Plechatá.

Vystudovaná psycholožka byla koncem 90. let poslankyní za ODS a někdejší Unii svobody. Po odchodu z politiky osm let vedla již zmíněnou českou pobočku Sue Ryder. Dalších pět let pak řídila projekty této britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje dvěma vlastním organizacím – odbornému webu Ozdravotnictvi.cz a neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje zdravotní gramotnost Čechů.

Původně Vlčkovi vypsali výběrová řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřujeme sestavení celého týmu,“ uvedli manželé, kteří s pomocí headhunterské firmy Bubenik Partners vybírali z více než stovky kandidátů.

Vlčkovi už v podobné oblasti působí déle. Jejich charita Zlatá rybka od roku 2015 plní přání nevyléčitelně nemocným dětem. Ty se jejím prostřednictvím mohou osobně setkat se svými oblíbenými sportovci či zpěváky nebo jim Zlatá rybka kupuje třeba notebooky na hraní PC her. Ročně za plnění takových přání organizace vydá jednotky milionů korun.

Nová nadace má ale vedle podstatně většího 1,5miliardového rozpočtu i mnohem ambicióznější cíle. „Chceme umožnit, aby rodiče s nemocnými dětmi mohli i v nejtěžším období svého života prožít co nejvíce radosti. Rádi bychom pro ně vytvořili místo, kde snadno najdou to, co potřebují,“ uvedla k plánu na stavbu dětského hospice Katarína Vlčková, která pracuje jako lékařka v pražském hospici pro dospělé Cesta domů. Její manžel Ondřej se pak o téma paliativní péče zajímá i kvůli tomu, že jeho matka v hospici zemřela.

Empírový zámeček Cibulka, kde má nové dětské paliativní centrum stát, už desítky let chátrá. Jeho obnovu proto nadace Vlčkových odhaduje na 350 milionů korun a hotová s ní chce být už od pěti let. V chystaném centru, které bude prvním svého druhu v Česku, se nebude pečovat jen o umírající. Velká část dětských pacientů dokáže s těžkou chorobou žít i několik let, nebo se z ní dokonce vyléčí.

„Jedním z cílů je ulevit rodičům, kteří se o děti starají nonstop. Na Cibulku budou moci děti na krátký čas umístit, aby načerpali další síly,“ vysvětluje lékařka Vlčková. Dodává, že v hospici budou vedle zdravotníků působit také psychologové či fyzioterapeuti. Bude v něm rovněž probíhat školení rodičů, kteří zatím nemají s péčí o těžce nemocné děti zkušenosti.

Cílem nadace je rozvířit veřejnou debatu o péči o těžce nemocné děti a přimět stát, aby na ni ze zdravotního pojištění vynakládal více peněz. „Dnes jsou hospice placené z peněz měst, příspěvků od rodin pacientů a relativně malou částí na ně přispívá stát, což chceme změnit,“ říká Vlček. S manželkou přesto počítají s tím, že budou chystané centrum z většiny dotovat.

Podle plánu manželského páru donátorů by se z Česka měla do 10 let stát země, která bude udávat celosvětové trendy v dětské paliativní péči. „Toho lze dosáhnout jen širokou spoluprací expertů, podporou výměny zkušeností jak v rámci naší země, tak mezinárodně, ale i upozorňováním na projekty péče pro těžce nemocné děti, které si zaslouží celospolečenskou podporu,“ uvádí nová šéfka nadace Vlčkových Plechatá.