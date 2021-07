Dvaašedesátiletá Jarmila přijela ze Slovenska do Prahy jen kvůli vakcíně. „V Tatrách se starám o svou nemocnou matku. Jít se naočkvoat bez registrace jednodávkovou vakcínou byla pro mě nejjednodušší cesta. Za tři týdny zase můžu odjet zpět na Slovensko,“ vysvětlila HN ve frontě před nově otevřených očkovacím centrem na hlavním nádraží. Vláda v pondělí otevřela první dvě - ještě jedno je v pražském obchodním centru Westfield Chodov.

V obou centrech se ještě před oficiálním otevřením vytvořila fronta zhruba stovky lidí.

Na Chodově očkují každý den od deseti do dvaceti hodin, o víkendu zavírají o hodinu dřív. Na hlavním nádraží začínají až ve dvanáct hodin. To se při slavnostním otevření nelíbilo premiéru Andreji Babišovi (ANO). „To je chyba, podívejte se na ten zájem,“ říkal Babiš řediteli Nemocnice Bulovka Janu Kvačkovi. „Očkovat se musí už od rána. Je tady málo personálu, pan ředitel to musí ihned změnit,“ požadoval premiér.

K dispozici je jeden lékař, sestra a jedna administrativní pracovnice. Podle Kvačka koncipovali centrum tak, aby byli schopni naočkovat zhruba stovku lidí denně, což by ale konkrétně v pondělí znamenalo celou frontu ještě před samotným otevřením centra. „Jsme schopni naočkovat zhruba 14 lidí za hodinu. Mysleli jsme, že to pár dní vyzkoušíme, jak budou lidé chodit a případně otevírací dobu upravíme. Pokud si pak premiér přeje očkovat i v ranních hodinách, tak to zajistíme,“ doplnil Kvaček.

Na hlavní nádraží lidé chodili často kvůli možnosti dostat jednodávkovou vakcínu od společnosti Johnson and Johnson. „Jinak je těžké se k ní dostat,“ vysvětlil například třiapadesátiletý Ladislav. Důvody lidí, proč jít na očkování bez registrace, ale byly různé. Ve frontě čekala i třicetiletá Suzanne, která přijela kvůli práci z Jihoafrické republiky a chtěla pracovní cestu využít k vakcinaci, protože v Africe je vakcín pořád nedostatek. Nebo osmnáctiletý David. „Čekal jsem, až se naočkují všichni starší lidi. Dnes jsem zrovna přijel do Prahy a viděl jsem tady očkovací centrum, tak jsem prostě přišel,“ řekl.

Pokud by zájem lidí neopadl, vláda je podle Babiše připravená otevřít další taková centra. „Tato dvě jsou marketingovým produkty. Chceme zjistit, jestli když budeme s vakcínou blíž k lidem, jestli to využijí,“ popsal Babiš. Využít chtějí další obchodní centra v Praze, uvažuje se i o Brně, případně dalších krajích, pokud bude zájem.

Podle Babiše jsou tato centra určená pro lidi, kteří nejsou nikde registrovaní a nemají ani žádný termín na vakcinaci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ale uvedl, že to sice není ideální, ale „možnost dostat v těchto centrech i druhou dávku tady je“. „Pokud někdo přijde i bez registrace na druhou dávku, tak ho kolegové určitě neodmítnou a naočkují ho,“ řekl.

Související Před 2 min Na očkování bez registrace v Praze ráno čekala stovka lidí, mohou vyhrát iPhone. Interval mezi dávkami Pfizeru se zkrátí na 21 dní Před 2 min Lidé, kteří se registrovali k očkování a ještě nemají vybraný termín, budou mít od čtvrtka 15. července mezi první a druhou dávkou očkování...

Oslovit ale chtějí hlavně kolemjdoucí a především mladé. Lidé, kteří se v centrech nechají naočkovat, mají také možnost každý den vyhrát tenisky Converse nebo poukazy na herní platformu Steam. Jednou týdně se mezi očkovanými bude losovat o mobilní telefon iPhone 12. „Víme, že největší problém, kde je nejmenší proočkovanost, je mladší generace, jsou to lidé od 16 do 30 let. Volba výher je tak cílená na tuto generaci, ale samozřejmě může přijít kdokoliv,“ vysvětlil Vojtěch.

Na Chodově tak odpoledne skutečně čekalo přes stovku převážně mladých zájemců o očkování. Neodradila je ani fronta a čekání přes hodinu a půl. Jako důvod obvykle uváděli možnost výhry nebo dlouhé čekání na termín v klasických centrech. „Jinde bych dostal termín, kdo ví kdy a tady můžu i něco vyhrát,” uvedl pro HN jeden z čekajících mladíků. Kolik lidí zde zvládnou naočkovat, nedokázala zástupkyně IKEMu, který centrum zřizuje ani odhadnout. „Jsme tu první den, tak teprve uvidíme, co všechno zvládneme. Zájem ale rozhodně je,” dodala.