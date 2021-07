Jako stroboskop popisovali někteří lidé úterní bouřku, při níž bylo abnormální množství blesků, které ve velmi krátkých intervalech po dlouhou dobu osvětlovaly oblohu. A nebyl to jen subjektivní pocit laických pozorovatelů. I podle dat Českého hydrometeorologického ústavu se při bouřce vyskytovalo nadprůměrné množství blesků, jak v rozhovoru pro HN potvrdil meteorolog Josef Hanzlík.

V noci přes Česko přešel pás silných bouřek. Na mnoha místech se lidé pozastavovali nad množstvím blesků a hřmění, které je doprovázelo. Byly ty bouřky něčím výjimečné?

Lidé teď bouřkám věnují více pozornosti hlavně kvůli té významné bouřce před třemi týdny, která s sebou přinesla ojedinělý jev, tedy tornádo. I na sociálních sítích si teď lidé bouřek všímají víc, než bylo obvyklé. V tomto období, tedy na přelomu června a července, ale bývají bouřky každoročně nejsilnější.

Jako na video je to fajn, ale fotit se to nedá:(. A je to fakt jak vzdálené bombardování. pic.twitter.com/AYvL8ZlkoC — Lukas Biba (@bibalukas) July 13, 2021

Patřily úterní bouřky k těm silnějším?

Zatím bych to viděl jako čtvrtou nejsilnější bouřkovou situaci této sezony. Vyskytlo se při ní pár bouřek, které mohly mít charakter supercel. Někde padaly kroupy větších rozměrů, až čtyřcentimetrové, a byly i přívalové srážky, při nichž napršelo 30 až 60 milimetrů vody. Konkrétně například na meteorologické stanici Hřivice v Ústeckém kraji napršelo 60 milimetrů vody během 1,5 hodiny (to znamená 60 litrů na metr čtvereční – pozn. red.).

Kudy se bouřky přehnaly?

Ty nejsilnější bouřky přecházely přes západní polovinu území, kde byly i přívalové srážky, proti kterým jsme vydávali výstrahu. Ve večerních hodinách pak bouřka přecházela přes Prahu a Středočeský kraj, kde žije nejvíc populace, čemuž pak odpovídá i to velké množství příspěvků na sociálních sítích.

Bouřky z úterý na středu Při nočních bouřkách, které zasáhly zejména západ Čech, hasiči vyjížděli k více než 800 zásahů. Lidé je volali hlavně k odklizení popadaných stromů či uvolněných střech. K večeru a v noci meteorologové opět očekávají bouřky v Čechách a v Moravskoslezském kraji. Hladiny vodních toků v zasažených oblastech přechodně vystoupaly na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Jeho dosažení vodohospodáři zaznamenali na Botiči v Praze, Střele v Čichořicích na Karlovarsku a na Odravě na Chebsku.

Množství blesků tedy bylo neobvykle velké?

Co do počtu blesků byla bouřka nadprůměrná, a to konkrétně v oblasti severozápadní poloviny Čech. V takové spojnici Karlovy Vary – Praha – Ústí nad Labem. Tam to bylo opravdu bleskově hodně aktivní. Po republice jsou umístěné přístroje, které blesky detekují. Patří mezinárodní firmě Linet a tuším, že ještě Siemensu. Náš ústav od nich ta data dostává.

Co bouřky zapříčinilo?

Zejména to byl velký teplotní kontrast mezi západní a východní Evropou, přicházející studená fronta a oblast nízkého tlaku vzduchu. Na naše území pronikal vlhčí vzduch od jihu, který byl i velmi teplý. To vytvořilo příznivé podmínky pro bouřky.

Český hydrometeorologický ústav se nyní připravuje na další bouřkovou aktivitu. Co očekáváte?

Během dne se budou objevovat bouřky. Zatím nejsou silné, ale v odpoledních hodinách by měly zesilovat. Na území Česka jsou nyní velké teplotní rozdíly. Zatímco na východě jsou teploty až 32 stupňů Celsia, tak u Olomouce kolem 20 stupňů.