Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že by se žáci měli po nástupu do škol třikrát nárazově otestovat na přítomnost viru covid-19. Školy by podle plánu měly připravit místnost, kde se budou odděleně stravovat děti, které testování odmítnou. Takové budou muset mít navíc po celou dobu výuky nasazenou roušku či respirátor – na rozdíl od svých testovaných spolužáků. Ministerstvo zdravotnictví také doporučuje, aby netestovaní měli samostatnou toaletu.