Kam o víkendu? Pro každého něco. Příznivci MHD se mohou podívat do kabiny metra, turisté po krásách Litoměřicka a bonviváni pít naturální vína v Brně. A pokud ještě nejste rozhodnutí, jestli chcete radši na golf, do čokoládovny, destilérky, wellness nebo pivovaru, pak zamiřte do Svachovky, kde najdete toto všechno na jednom místě.

Naturální vína v Brně

Minule jsme na víno zvali lidi z Prahy, ale nezapomínáme ani na Brno a okolí, zrovna tam se v sobotu koná z loňska odložený festival autentických vín Natural Wine Fest Brno. K ochutnání budou naturální vína od více než čtyř desítek českých a zahraničních vinařství a distribucí. K jídlu kváskové chleby nebo Anne’s foodtruck. Festival hledejte ve vnitrobloku Business Parku Vlněna, vedle obchodního centra Vaňkovka, jen kousek od centra města a hlavního nádraží. Pokud byste se o naturálních vínech rádi dozvěděli více, už za dva týdny vyjde v Hospodářských novinách rozhovor s jejich velkým propagátorem Janem Čulíkem.

Wellness s pivem, whisky a čokoládou

Jestli máte chuť zajet si po čase zase na výlet do jižních Čech, zkuste se tentokrát ubytovat v hotelu Svachovka, ke kterému patří ještě wellness, destilérka skotské whisky, pivovar nebo čokoládovna. A aby toho nebylo málo, tak i golfové hřiště. Takže pokud se vám nebude chtít, nebudete muset vůbec nikam jinam chodit. Pokud byste ale chtěli někam vyrazit, tak celý areál leží nedaleko Českého Krumlova. A tam je teď bez davů turistů prý taky moc hezky.

Do kabiny metra

Trávíte léto v Praze nebo se tam v rámci svých prázdninových cest o víkendu chystáte? Pokud vy nebo vaše děti patříte mezi milovníky vlaků všeho druhu, můžete tam v sobotu 17. 7. vyrazit na speciální akci pražského dopravního podniku. Zájemcům se v tento den otevřou brány depa Kačerov, kde budou od 10:00 a 14:00 probíhat komentované prohlídky. V 11 a 15 hodin pak z depa Kačerov vyjede historická souprava metra Ečs. Během zážitkové jízdy bude možné nahlédnout i do kabiny strojvedoucího. Součástí vyjížďky bude také zastávka v tubusu Nuselského mostu a možnost nahlédnout do jindy pro veřejnost nepřístupných míst. Děti do 10 let mají vstup zdarma, ostatní dají za vstupenku 250 korun. Koupit ji je možné on-line na stránkách dopravního podniku.

Související 7. 7. Kvalitní maso je jako kvalitní víno. Nemusíte si ho dát s colou, abyste si ho vychutnali, říká řezník Kšána 7. 7. Rozmarné léto Jeden z nejznámějších řezníků v Česku František Kšána nedá dopustit na chleba se sádlem a cibulí. A není sám, podobnou závislost má i hodně jeho...

Tip na pěší výlet od webového editora Felipeho Magalhãese

Nedávno jsem se psem podnikl příjemný výlet po krásách Litoměřicka. Vlakem jsme s přestupem v Lovosicích dojeli z Prahy do Slatiny, odkud jsme se vydali k již z dálky viditelným věžím místního hradu. Na Vrchu Hazmburk se nachází stejnojmenná zřícenina připomínající zašlou slávu nedobytné gotické pevnosti, z níž je výhled na dolní Polabí, Poohří a České středohoří. Za dobrého počasí tak můžete vidět třeba Milešovku nebo další zříceninu Košťálov. A nebojte se, výstup není nijak náročný. Dále jsme se vydali příjemnou cestou kolem sadů dolů do města Libochovice, kde jsme navštívili krásný zámek (kde se mimochodem narodil Jan Evangelista Purkyně) s parkem a venkovní galerií s množstvím soch. Naše výprava pokračovala do Budyně nad Ohří s vodním hradem a synagogou, kterou teď město postupně opravuje a vrací jí i původní fasádu. Poslední zastávkou byla Roudnice nad Labem s dalším zámkem (v majetku rodu Lobkowiczů) a augustiniánským klášterem u kostela Narození Panny Marie. Byl to příjemný výlet, který doporučuji každému!