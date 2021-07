V Česku zůstává po středečních večerních bouřkách bez proudu ještě téměř 21 000 odběratelů. V noci bylo bez dodávek elektrické energie zhruba 45 000 odběrných míst, vyplývá z informací mluvčí distribučních společností ČEZ a EG.D. Energetici předpokládají, že poruchy odstraní přes den.

Společnost ČEZ Distribuce měla kolem 07:00 po středečních večerních bouřkách bez proudu 20 000 odběratelů. Nejvíce poruch technici řeší v Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském kraji. Nejčastější příčinou byl pád stromů a větví do vedení.

Nejhorší situace byla podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové kolem půlnoci, kdy bylo bez proudu 36 000 odběratelů. „Během noci a rána se nám podařilo připojit necelou polovinu odběratelů v postižených lokalitách. Jsme v terénu i nadále,“ uvedla Holingerová.

Distribuční společnost EG.D, která působí na jihu České republiky, evidovala před 08:00 zhruba 800 domácností bez proudu. Polovina z nich byla na Znojemsku, zbytek na Táborsku a Pelhřimovsku, informovala mluvčí firmy Martina Slavíková. "Předpokládáme, že všechny poruchy se podaří během dneška odstranit," dodala. V noci bylo podle Slavíkové bez dodávek elektřiny až 9000 odběratelů EG.D.

Silné bouřky ve středu večer zasáhly především Moravskoslezský, Jihočeský, Středočeský a Zlínský kraj i Vysočinu. V noci voda na některých místech vystoupala až na povodňové ohrožení, což je třetí stupeň. Všechny řeky ale vydržely na třetím stupni jen několik desítek minut.

Kvůli bouřkám museli hasiči evakuovat několik táborů

Středočeští hasiči v noci v souvislosti s bouřkou více vyjížděli k odčerpávání vody, kvůli zaplavení evakuovali v regionu čtyři dětské tábory, všichni jsou v pořádku. Nejčastěji hasiči vyjížděli na Příbramsku, Praze-východ, Kolínsku a Kutnohorsku, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Od středečních 18:00 do čtvrtečních 6:00 evidovalo operační středisko 169 zásahů, z toho se téměř ve 150 případech jednalo o technickou pomoc. „Oproti úterní bouřce jsme mnohem více pomáhali z čerpáním vody,“ uvedla mluvčí.

Zatímco v úterý jednoznačně převažovalo odstraňování padlých stromů, ve středu večer výrazně stoupl podíl zásahů, při kterých hasiči odčerpávali vodu ze sklepů, níže položených míst či lokalit, kde aktuálně nestačila kapacita dešťové kanalizace. „Nejvíce výjezdů jsme zaznamenali mezi 20:00 a 22:00,“ doplnila Fliegerová.

Bouřka zkomplikovala i provoz na železnici. Do padlého stromu u Debře na Mladoboleslavsku narazil vlak a hasiči pomáhali evakuovat devět cestujících a průvodce. Mezi Mšenem na Mělnicku a Skalskem na Mladoboleslavsku nejezdí vlaky kvůli sesuvu půdy. Je zavedena náhradní autobusová doprava, provoz by měl být obnoven v poledne.

Hasiči v Libereckém kraji řešili do rána v souvislosti s bouřkou téměř 140 událostí. Hlavně na Semilsku a Jablonecku odstraňovali popadané stromy, odčerpávali vodu. Intenzivní déšť zvedl hladiny potoků a řek. Na třetí povodňový stupeň vystoupala Lužická Nisa v Proseči nad Nisou, druhého stupně dosáhla Nisa v Liberci. Bylo to velmi rychlé, stejně rychle řeky i opadly, žádné větší škody nenapáchaly, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Sucharda.

Hasiči na Trutnovsku v noci na čtvrtek kvůli silné bouři bouři evakuovali dva tábory. Tři děti byly lehce zraněny. Bouře v kraji hlavně lámala stromy, hasiči v noci do 02:00 měli 120 výjezdů. Bez elektřiny se v Královéhradeckém kraji ocitlo asi 10 000 domácností. ČTK to řekly mluvčí hasičů a energetiků Martina Götzová a Šárka Lapáčková Beránková.

Evakuované tábory byly v okolí obce Nemojov mezi Dvorem Králové nad Labem a Hostinným. „I zde docházelo k pádům polámaných stromů, táborníci měli poškozené stany, navíc zcela promokli,“ uvedli hasiči. Hasiči z táborů odvezli 51 dětí a 13 dospělých.

Děti z jednoho tábora se dostaly spolu s vedoucími do bezpečí blízké hospody. V případě druhého tábora to bylo složitější, protože přístupové cesty byly zapadané polámanými stromy. Cestu do tábora si hasiči museli prořezat. „Tři lehce zraněné děti si převzala do péče zdravotnická záchranná služba,“ uvedla mluvčí hasičů.

Problémy i v Německu

Kvůli záplavám a neustávajícímu dešti se na západě Německa v noci na čtvrtek zřítilo šest domů. Okolo 30 lidí se pohřešuje, informovala s odvoláním na policii rozhlasová stanice SWR. Dalších 25 domů má v obci Schuld ve spolkové zemi Porýní-Falc narušenou stabilitu a hrozí jim zřícení. Situace na místě je nepřehledná, upozornil policejní mluvčí z Koblenzu; prozatímní bilance pohřešovaných se tedy může změnit.

Kvůli prudkým záplavám je v ohrožení pět lidí v domě v obci Waxweiler, který je ze všech stran obklopen vodou. Záchranáři se k nim nemohou dostat ani na člunech, čekají proto na pomoc vrtulníku, uvádí SWR.

Silný déšť vyvolaný tlakovou níží Bernd zaplavil už předchozí noci v některých německých regionech sklepy, silnice a pozemky. Varování před vydatnými srážkami vydala meteorologická služba (DWD) i na dnešek, extrémní počasí by se však mělo do noci uklidnit.