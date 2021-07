Poslanci se ve čtvrtek mimořádně sešli z podnětu části opozice k debatě o aktuálním stavu epidemie covidu-19. V návrhu programu schůze je také vznik vyšetřovací komise k řešení koronavirové krize a další body. Navrhovatelé z řad Pirátů se Starosty a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) chtějí, aby poslanci diskutovali také o takzvaném pandemickém zákonu a o opatřeních.

Vzniku vyšetřovací komise se týkají hned tři body. Jde o její zřízení, naplnění členy a o volbu předsedy. Kvůli zákonným lhůtám nelze tyto body projednat v jednom dni.

Komunisté už opředu avizovali, že vznik sněmovní komise nepodpoří. Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa by šlo o další komisi, která by zasahovala do živých spisů policie, po nedávno ustavené komisi k loňské ekologické havárii na řece Bečvě. Filip to řekl na tiskové konferenci ve sněmovně.

„Nepodpoříme vznik komise, a to z prostého důvodu, že by to byla druhá komise, která by zasahovala do živých spisů policie. Už jsme měli problém s tím, co se dělo okolo Bečvy. Bude složité vypracovat jenom jednací řád komise tak, abychom nezasáhli do činnosti orgánů činných v trestním řízení," uvedl Filip.

Podle šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka by komise měla za úkol prověřit nákup a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu, příčiny rekordní doby uzavření škol, postupy pro přijímání kompenzačních opatření pro ekonomický sektor, zajišťování informovanosti obyvatelstva a boj s dezinformacemi ohrožujícími veřejné zdraví.

Podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) je nyní zásadní předejít další vlně covidu a zavření škol. „Dalšímu lockdownu je třeba zabránit nachystáním infrastruktury na testování a trasování, aby se neopakovalo selhání. Vláda jde úplně opačným směrem, místo toho, aby chystala větší kapacity na PCR testování, tak oznamuje, že testování ukončí, to je podle nás úplně opačný postup,“ uvedl ve sněmovně. Vyšetřovací komise by podle něj měl být ustavena, protože je potřeba „vyšetřit zakázky za miliardy.“

„Je třeba si nejenom říct, co se v minulosti udělalo špatně a tím se poučit do budoucna, ale abychom také věděli to, co jsme požadovali po vládě už vloni, to jak je připravená na další eventuality. Tehdy premiér říkal, že neví, co po něm opozice chce, že už se nikdy nic nezavře a že žádná další vlna nebude. Ale ona přišla, přišli další mrtví a to se nesmí opakovat,“ prohlásil Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Schůzi však hned na začátku zablokoval poslanec Lubomír Volný. Vzal si jako první slovo a spustil téměř dvouhodinovou řeč na téma vláda a covid. Podle Bělobrádka by pokračování v obstrukčním jednání mohlo přinést omezení doby řečnických příspěvků. „Pokud dojde k předvolební klauniádě pana poslance Volného, tak to k tomu sice patří, ale uvidíme, jak se k tomu postavíme, pokud v tom bude i nadále pokračovat," řekl.