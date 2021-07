Přechodní pěstouni, kteří se o odložené děti starají pouze po omezenou dobu, aby nemusely do kojeneckého ústavu, dostávají za svou práci 20 tisíc korun hrubého měsíčně. Už skoro devět let zůstává odměna stejná. Vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí počítá s jejím zvýšením o 2000 korun. Pěstouni to nepovažují za dostatečné, ale není jisté, zda se jim dostane pozornosti. Poslanci se ani v pátek k projednání předlohy nedostali a řádně se sejdou až v září, krátce před koncem volebního období.

Část pěstounů uvažuje o tom, že bez zvýšení odměny skončí. O to víc dětí by pak mohlo strávit alespoň nějaký čas v ústavu.