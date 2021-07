Prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště olympijských her v Tokiu byl lékař Vlastimil Voráček. Uvedly to Seznam Zprávy, jejich informaci potvrdil Český olympijský výbor (ČOV). Celkem se v české výpravě objevily čtyři případy koronaviru.

Jeden z lékařů výpravy Voráček letěl do Tokia vládním speciálem a byl prvním z členů týmu, jenž měl pozitivní test na koronavirus. Jeho identitu ČOV na rozdíl od dalších tří případů původně neuvedl.

„Doufali jsme, že to bude první a poslední nález, i z toho důvodu jsme jméno doktora Voráčka nezveřejnili. Jména sportovců a trenéra jsme zveřejnili po dohodě s nimi,“ řekl Seznam Zprávám ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.

Pozitivní testy měli v dějišti olympiády plážový volejbalista Ondřej Perušič, beachvolejbalový trenér Simon Nausch a stolní tenista Pavel Širuček. Dva další sportovci čekají na výsledek potvrzovacího PCR testu.

Ortoped Voráček působí například v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře a je dlouholetým lékařem českého fedcupového týmu. Podle Seznam Zpráv není očkován proti covidu-19. „Doktora Voráčka nominoval tenisový svaz na základě jeho odborných schopností. Očkování není podmínkou účasti na olympijských hrách a nelze ho vynucovat ani podle Olympijské charty, i když my jsme ho samozřejmě důrazně doporučovali všem,“ uvedl Alföldi.