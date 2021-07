V malé moravskoslezské obci Horní Lomná, která leží jen pár kilometrů od slovenských i polských hranice, žijí necelé čtyři stovky obyvatel. A více než polovina z nich zatím není očkovaná proti covidu. „Naši lidé se nedostávají tolik do kontaktu s cizími, nikam necestují, jsou na zahradách, z obce vyjíždějí minimálně, silnice už u nás končí. Očkování tedy nepotřebují. Zároveň vnímám určitou nejistotu a obavy,“ jmenuje možné důvody starosta vesnice Karel Kawulok (SNK Salajčané). Například místních padesátníků si pro vakcínu došlo dokonce jen 30 procent, což je i na české poměry velmi nízké číslo.

A chránění před závažným průběhem nákazy nejsou ani mnozí senioři. Zatímco třeba v Praze se zatím proti covidu nenechalo očkovat jen 15 procent sedmdesátníků, v menších obcích Zlínského či Moravskoslezského kraje to ve stejné věkové kategorii bývá až polovina. Ukazují to podrobné údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které mají HN k dispozici. I proto hodlá ministerstvo zdravotnictví poslat do nejméně proočkovaných obcí republiky mobilní týmy. Jenže podle mnohých tamních starostů to nemá smysl. Přístup k vakcínám lidé mají, jen jim nevěří.