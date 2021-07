V české olympijské výpravě je šest nakažených členů. Covid se mezi nimi velmi pravděpodobně rozšířil během čtrnáctihodinového letu do Tokia. Pro nakažené sportovce to znamená, že roky tvrdé dřiny přijdou vniveč. Česko zároveň patří mezi země, které mají zatím nejvíce pozitivně testovaných sportovců. Jak přesně se nemoc rozšířila a zda nedocházelo během letu k porušování bezpečnostních pravidel, se teď snaží zjistit vedení Českého olympijského výboru v čele s jeho předsedou Jiřím Kejvalem. „Snad už je konec, ale jistý si tím nejsem,“ odpovídá Kejval v rozhovoru pro HN na otázku, zda očekává ještě další případy nákazy.

HN: V jakém stavu je prověřování nákazy mezi českými olympioniky?

Není to bohužel tak rychlé, musíme naše zjištění konzultovat s odborníky, kteří nám dají zpětnou vazbu o tom, do jaké míry byla porušení zásadní. Děláme rozhovory s členy, kteří byli na palubě letadla, a rozdělili jsme vyšetřování do čtyř částí. Zjišťujeme, co se dělo před odletem, během samotného letu, po příjezdu a ve vesnici. Jedeme step by step.