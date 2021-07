Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) v pondělí projedná plán na darování či prodej vakcín proti koronaviru do zahraničí. Slovensko si pravděpodobně odebere místo Česka z české kvóty jeden milion dávek od firmy Pfizer-BioNTech a zaplatí za ně. Čtvrt milionu dávek by podle Babiše Česko mělo darovat Vietnamu, 20 tisíc poslat na Tchaj-wan. Premiér to v neděli večer uvedl na sociálních sítích.

Návrh má podle něj předložit vládě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Česko má nyní objednáno 23,9 milionu dávek za 8,5 miliardy korun. V současné době má vakcín dostatek, uvedl Babiš. Nejpozději v pondělí bude podle premiéra v Česku aplikováno deset milionů dávek vakcín.

Ještě v polovině července přitom Babiš požádal maďarského premiéra Viktora Orbána, zda by země do Česka nezapůjčila 200 tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. „Tohle jsou ale dvě naprosto rozdílné věci. Jedna věc je okamžitá potřeba vakcín, zejména od firmy Pfizer, a nutnost naočkovat co nejdříve alespoň 70 procent populace, a druhá věc plánované dodávky vakcín až do příštího roku. Nikdy jsem neřekl, že těch 2,5 milionu vakcín budeme darovat teď,“ napsal k tomu tehdy na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kvůli kritickému stavu během nejhorší pandemické situace Česko už samo dříve dostalo zapůjčeno nebo darováno statisíce dávek vakcíny. Zapůjčené vakcíny Pfizer/BioNTech byly například z Maďarska, Rakouska nebo Slovinska, Srbsko darovalo 100 tisíc dávek od stejného výrobce a Slovensko 10 tisíc dávek vakcíny Moderna.

Lídři členských států EU se na květnovém jednání Evropské rady také shodli na tom, že darují třetím zemím společně 100 milionů dávek vakcíny. V rámci tohoto závazku má Česká republika podle premiéra darovat 2,39 milionu dávek. Francouzský prezident Emmanuel Macron tehdy oznámil, že Francie do konce roku poskytne programu COVAX „nejméně 30 milionů dávek různých vakcín“. Stejný počet dávek slíbila darovat světovému mechanismu také německá kancléřka Angela Merkelová.

„Nemáme právo hromadit vakcíny v některých zemích, zatímco jiným chybí. A je šokující, že někde se začíná s očkováním dětí, zatímco v jiných zemích se ještě nezačalo s očkováním těch nejstarších a nejzranitelnějších,“ prohlásil Macron.

Evropská unie také investuje miliardu eur (přes 25 miliard korun) na vybudování podniků v Africe, které budou vyrábět vakcíny. Smyslem podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je, aby byly země na africkém kontinentu v tomto ohledu více nezávislé. „Afrika dnes dováží 99 procent svých vakcín, a to je třeba změnit,“ uvedla podle agentury DPA šéfka Evropské komise na virtuálním summitu skupiny G20. Poznamenala také, že EU je jediný region na světě, který zvládl zásobovat vlastní obyvatelstvo a zároveň se rozdělit s ostatními. „A na to můžeme být hrdí,“ prohlásila.

Do konce června bylo do ČR dodáno všemi výrobci vakcín 9,6 milionu dávek, k odebrání zbývá ještě zhruba 14,1 milionu. Ve třetím čtvrtletí se očekává asi 7,3 milionu, v posledním čtvrtletí 2021 pak tři miliony. V roce 2022 dorazí v prvním čtvrtletí milion dávek, další neupřesněné množství bude i ve druhém čtvrtletí. Podle údajů z konce června by k dosažení sedmdesátiprocentní proočkovanosti lidí nad 12 let bylo potřeba ještě asi 6,4 milionu dávek vakcíny. I při hypotetické stoprocentní proočkovanosti by bylo třeba dalších nejvýše 7,4 milionu dávek.