Další etapa Nové zelené úsporám (NZÚ) podpoří renovaci a výstavbu bytových domů i mimo Prahu. Nově také zahrne dotační program Dešťovka zaměřený na podporu využití dešťové vody. Žadatelé, kteří v žádosti zkombinují více různých opatření, například zateplení a výměnu kotle, získají bonus. Příjem žádostí do nové etapy začne v říjnu, plynule naváže na dosavadní program, uvedli v pondělí v Praze zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Zdroje programu do roku 2030 budou nejméně 39 miliard korun. NZÚ cílí na podporu energeticky úsporných renovací a staveb domů, podporu fotovoltaiky a další ekologická opatření.

„U bytových domů je ta hlavní novinka, že už nebude podporována jejich renovace z programu IROP – z evropských fondů,“ uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. „Budou spadat pod střechu programu Nová zelená úsporám. Bytové domy budeme financovat z NZÚ jak v Praze, tak na území celé České republiky,“ řekl ředitel. „Standardní podpora bude od zateplení, výměny oken, rekonstrukce střechy zahrnovat také instalaci fotovoltaických systémů,“ doplnil.

Nově bude do NZÚ zahrnuta také Dešťovka, v níž lidé mohou žádat o příspěvek na opatření pro hospodaření s dešťovou vodou. Portfolio příspěvků se v NZÚ rozšíří rovněž například o dotaci na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily.

Podle zástupců MŽP a SFŽP pokračování programu cílí také na podporu kombinací několika různých opatření. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v pondělí uvedl, že „všechno bude možné vyřešit“ v jedné žádosti. Majitelé rodinných domů získají za každou kombinaci k dotaci bonus 10 tisíc korun, u bytových domů to bude 20 tisíc korun. Bonusy se sčítají. „V rámci jednoho projektu, jedné žádosti o podporu bude možné kombinovat dotaci na zateplení, na zelenou střechu, na fotovoltaiku. Na hospodaření se srážkovou vodou, na výměnu zdroje vytápění, prakticky na cokoliv, na co si investor vzpomene,“ poznamenal Valdman. Zjednoduší se rovněž podání žádostí, kterou bude možné vyřídit kompletně elektronicky. Nově mohou lidé získat dotaci pro úpravy trvale obývaných rekreačních objektů.

„Dále tu budou zvýhodněny ty, řekněme, sociálně handicapované kraje – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský,“ podotkl Brabec. Pro žadatele z těchto oblastí podle ministra platí desetiprocentní zvýhodnění dotace.

Podle Valdmana bude nejvíce prostředků směřovat na zateplení rodinných domů. „Je to pro nás nejdůležitější část podpory,“ poznamenal. Tady podle něj dojde k navýšení jednotkových cen. „Stále budeme v případě zateplení mířit na dílčí opatření, to znamená, aby mohla domácnost postupně realizovat kroky po letech tak, jak má finanční prostředky,“ uvedl Valdman. Intenzita podpory na opatření u rodinných a bytových domů bude také nově zastropována na 50 procentech.

Podle Valdmana se rovněž zjednoduší žádost o příspěvek na fotovoltaiku. „Bude možné si přes naši kalkulačku na webu uzpůsobit výši podpory a požadovaný instalovaný výkon tak, aby se namodeloval skutečně na každou domácnost a bylo to hodně pochopitelné i pro laika, ne úplně zasvěceného do kilowattů, měničů a bateriových systémů,“ popsal ředitel.

Do roku 2026 bude NZÚ financována z prostředků plynoucích z Národního plánu obnovy, později z podílu výnosů emisních povolenek. Zatímco z plánu obnovy by do NZÚ mělo jít celkem 19 miliard, později se počítá se čtyřmi miliardami za rok. Brabec v pondělí nicméně uvedl, že v případě převisu zájmu bude možné i navýšení.

Přes NZÚ budou moci lidé s běžnými a vyššími příjmy žádat také o podporu na výměnu kotlů, kdy dostanou maximálně 50 procent způsobilých výdajů. Tuto novinku resort představil už dříve.

Petr Holub z poradenské společnosti Budovy21 dnes v zaslaném stanovisku ocenil zachování kontinuity programu a soustředění podpory rodinných i bytových domů z území celého Česka do jednoho programu. Výtku má ale ke způsobu financování programu. „Ze zákona o emisním obchodování by na jeho pokrytí měly jít čtyři miliardy korun ročně už od letošního roku. Národní plán obnovy by měl sloužit pouze k dofinancování na efektivně čerpatelnou alokaci, která je podle mého odhadu šest až sedm miliard korun ročně,“ uvedl Holub. Program také označil za „důležitý motor pro české stavebnictví“.

V programu Nová zelená úsporám bylo dosud schváleno 65 tisíc žádostí a vyplaceno 10 miliard korun. Program byl spuštěn v roce 2014.