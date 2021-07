Panstvím Lobkowiczů za českou sfingou i nápojem bohů

Dnes přináším tip hlavně pro pražské či mělnické cyklisty. Nažhavte proto své stroje a vyrazte s námi na cestu dlouhou necelých 50 kilometrů, což je taková příjemná, nenáročná vyjížďka. Zároveň se omlouvám lidem z Mělníku, ale jelikož jsem při objevování této trasy jel z Prahy směrem k vám, musím to tak i převyprávět. Celá výprava začíná v pražské Troji, kde můžete začít den prohlídkou zámecké zahrady s labyrintem a třeba i zajít dovnitř bývalého sídla Albrechta z Valdštejna pokochat se úžasnými freskami v hlavním sále. Pokračujte celou dobu kolem řeky – zaprvé je to zábavnější cesta, zadruhé se téměř nepotkáte s auty a zatřetí je zde spoustu možností k občerstvení. Směle proto ignorujte pobídky k okruhu přes Klecany, taky proč zbytečně jezdit do kopce a po silnicích. Některé úseky jsou sice poměrně nebezpečné a hrozí pád do řeky (sám jsem potkal pána, který se tam „vysekal“), ale trocha dobrodružství není nikdy na škodu, když pojedete pomalejším tempem.

Cestou do Mělníku uvidíte i opravovanou zříceninu hradu Chvatěruby, ta ale není přístupná. Po projetí Kralup nad Vltavou se konečně dostáváme k prvnímu zámku rodu Lobkowiczů - Nelahozevsi – který rozhodně stojí za prohlídku. Však se jedná o jednu z našich nejkrásnějších renesančních památek. Dalším lákadlem po cestě je i zámek ve Veltrusech (tentokrát státní) s parkem, mlýnem a zříceninou Egyptského pavilonu, u kterého se i nachází česká Sfinga. Opět se dostáváme do panství Lobkowiczů – projedeme kolem zámku Hořín a odtud už je to do Mělníka, co by kamenem dohodil. Po prohlídce dalšího lobkowiczkého zámku a krásného kostela sv. Petra a Pavla si už dejte zaslouženou sklenku nápoje bohů z této přívětivé vinařské oblasti.

Ukažte dětem, že s čerty nejsou žerty!

Čerti se u nás tradičně pojí především se zimou. Léto je ale ideální čas k tomu vydat se do jejich přirozeného prostředí. Pokud vaše děti znají nazpaměť každou pohádku, ve které hrají pekelníci hlavní roli, vydejte se s nimi tento víkend na výlet do pekla. Abyste ho našli, nemusíte při tom podstupovat zkoušky jako pohádkoví Honzové. Stačí do navigace zadat spojení Peklo Čertovina. Komplex leží nedaleko Hlinska v Čechách na Chrudimsku. Společně s bandou čertů si můžete celé peklo prohlédnout, návštěvu je však třeba předem rezervovat. Zakončit ji můžete v pekelné restauraci nebo vinárně.

Proč jezdit za surfováním do zahraničí, když stačí Brandýs

Pokud vám sledování surfařů na tokijské olympiádě rve srdce, protože sami jste surfovou dovolenou do prázdninového programu letos procpat nezvládli, nezoufejte. Česko nabízí malou náhradu i bez moře. Společnost Surfwave už sedm let provozuje v Brandýse nad Labem první tuzemskou riversurfingovou vlnu. Nachází se přímo pod brandýským zámkem, kde ji vytváří umělá překážka zasazená pod hladinu kanálu pro vodní slalom. Surfuje se každý den v rámci dvouhodinového okna, kdy je na řece největší proud – ve všední dny mezi 18. a 20. hodinou, o víkendech mezi 14. a 16. hodinou. S sebou je nutné si vzít pouze plavky a staré plátěné tenisky, u kterých nevadí, pokud se odřou. S oděrkami je přitom nutné počítat, proud bývá silný a boj s ním někdy obnáší rytí nohami o kamenné dno.

Přes léto a za hezkého počasí bývá na vlně plno a je nutná rezervace. S větší návštěvností také roste doba čekání, než na vás přijde řada (návštěvníci stojí v řece s prkny frontu podél kraje kanálu). Pokud tedy chcete z návštěvy vyždímat co nejvíce, vyplatí se vybrat termín, kdy není příliš hezky – vlna zpravidla funguje i za deště. Vstup se platí jednorázově, veškeré vybavení lze půjčit na místě a stejně tak si lze zarezervovat lekci s instruktorem. Pro začátečníky se ale pro úplně první seznámení se surfem vzhledem k silnému proudu a dlouhému čekání zřejmě vyplatí spíše vnitřní umělá vlna, jakou nabízí například pražská Surf Arena.