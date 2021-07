Ministři zahraničí, zdravotnictví a vnitra se na čtvrteční schůzce dohodli na zmírnění podmínek pro cestování očkovaných rodičů s dětmi ve věku šesti až 12 let. Tyto děti při návratu ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy již nemusí podstupovat test v zahraničí a PCR test v Česku mohou podstoupit okamžitě po návratu a vyhnou se tak několikadenní karanténě. Jak komentoval na Twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek: „Po návratu mohou děti hned na PCR test a vyrazit na další tábor. Zítra by tuto změnu měla posvětit vláda.“ Platit by tak mohla začít už od pondělí 2. srpna.

Klíčové je to zejména pro rodiny, které cestují na dovolenou do Řecka. Země, která je v létě jedním z nejčastějších cílů českých turistů, na seznam vysoce rizikových „červených“ zemí přibyla v pondělí 26. července. Z dalších dovolenkových destinací je na cestovatelském semaforu v červené barvě například Portugalsko, v tmavě červené Španělsko či Turecko.

Dosud pro „červené“ a také „tmavě červené“ země platí, že každý, kdo není očkovaný nebo neprodělal v posledních 180 dnech covid-19, musí absolvovat antigenní či PCR test před návratem do Česka a další PCR test nejdříve pět dní a nejpozději 14 dní po návratu. Do doby obdržení výsledku přitom musí zůstat v samoizolaci. Kromě očkovaných lidí a lidí s protilátkami mají výjimku ještě děti do šesti let věku.

To je velký problém právě pro rodiče dětí ve věku šest až 12 let, kteří jsou sami očkováni a nařízení o testování a samoizolaci se jich netýká. Přesto často jeden z nich musí s dítětem zůstat doma. Nově by se však karanténa měla zkrátit na minimální dobu, a to jen do výsledku PCR testu. Vzhledem k tomu, že očkování je přípustné až od 12 let, vláda se rozhodla, že nebude tuto věkovou skupinu a zejména pak její očkované rodiče neprávem znevýhodňovat.

Další uvažovanou změnou, která by mohla platit od 2. srpna, je přeřazení Francie a Dánska z kategorie oranžových zemí (se středním rizikem nákazy) do červené, tedy mezi země s vysokým rizikem nákazy.