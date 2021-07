Vláda během ranního jednání schválila návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na to, aby státní zaměstnanci, kteří se letos nechali či nechají očkovat proti koronaviru, dostali dva dny volna jako odměnu. Stát tím chce zvýšit zájem o očkování.

Odměna bude náležet všem státním zaměstnancům, kteří prošli očkováním od letošního 1. ledna anebo se naočkují do konce roku, dokdy také mohou volno vybrat.

„Vychází to ze soukromé sféry, tím motivují lidi, aby se očkovali,“ řekl v pátek na tiskové konferenci Babiš. Jako příklad premiér uvedl automobilku Škoda. Ta nově nabízí dva dny volna nebo takzvané bonusové kredity, které mají hodnotu dvou tisíc korun. Zaměstnanci je mohou utratit za širokou škálu benefitů ve Škodě nebo u externích partnerů. Například také zaměstnanci stavební firmy Skanska už od jara automaticky dostanou volno v den očkování a v případě potřeby i den poté na zotavení.

„Myslím, že každý ředitel nebo majitel firmy si je vědom toho, že musí ochránit své zaměstnance. V případě nákazy a izolace to má negativní dopad na chod firmy,“ řekl Babiš. „Nenašel jsem jiný způsob motivace.“

Na úřadech a ve státní správě pracuje letos 480 tisíc lidí. Kromě úředníků jsou to také učitelé či členové ozbrojených složek. Babiš tvrdí, že dva dny placeného volna navíc se na státním rozpočtu nijak neprojeví.

Vláda také vyzvala samosprávy, aby přistoupily na stejnou formu motivace svých zaměstnanců. Nařídit jim to ale nemůže.

Pomoc pro tlumočníky z Afghánistánu

Vláda v pátek také schválila pomoc pro Afghánce, kteří v minulosti tlumočili českým vojákům na misi v této zemi. Po odchodu spojeneckých vojsk se tito lidé ocitli v nebezpečí, jelikož v zemi posiluje islamistické hnutí Tálibán. Panují obavy, že by se Talibán mohl spolupracovníkům západních zemí chtít pomstít. Řada států se proto již o své afghánské spolupracovníky postarala, Česko však v tomto směru zaostávalo.

Jakou konkrétní pomoc Češi pro Afghánce vymysleli, nebylo veřejně známé. Včera schválený program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu. Babiš uvedl, že se jedná o důvěrné informace. Nemohl ani uvést, o kolik lidí se stát postará.

HN již dříve o obou variantách informovaly. S finančním příspěvkem mohou lidé například získat azyl v jiné zemi středoasijského regionu, peníze jim mají pomoci začít nový život. „Na tamní poměry půjde o dostatečně vysokou částku, aby zabezpečili sebe i svou rodinu. S penězi mohou odejít ze země a legálně si zajistit život mimo Afghánistán,“ řekl tehdy HN vysoce postavený zdroj z diplomacie, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Nabídka azylu pro vybrané spolupracovníky a jejich rodiny se týká omezeného počtu lidí, protože se vláda při přesunu Afghánců do Česka obává bezpečnostního rizika. Pouze lidé vyhodnocení jako spolehliví budou moci o azyl v Česku požádat. Nepočítá se s tím, že by jim ho poskytla některá ze spojeneckých zemí. „Tak to nefunguje. O lidi, kteří pro nás pracovali, se musíme postarat sami,“ uvedl zdroj HN.