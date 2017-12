"Vyjádřením důvěry této vládě bychom také vyjadřovali nedůvěru policii a státnímu zastupitelství, to by nebylo zdravé pro právní stát," řekl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Starostové a nezávislí (STAN) nedají důvěru menšinové vládě hnutí ANO. Stejný postoj zastává i ČSSD.

Po jednání s představiteli ANO to ve středu novinářům řekli zástupci starostů a zopakovali, že takový slib dali už před volbami. Vadí jim, že premiér Andrej Babiš (ANO) byl obviněn v případu Farmy Čapí hnízdo, nechtějí být také spojováni s KSČM a s SPD, které spolu s ANO prosadily rozdělení funkcí ve sněmovně. Starostové jsou ale připraveni podpořit některé vládní návrhy zákonů, které budou v souladu s jejich programem.

"Vyjádřením důvěry této vládě bychom také vyjadřovali nedůvěru policii a státnímu zastupitelství, to by nebylo zdravé pro právní stát," řekl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Starostové zároveň upozornili, že jejich výhrada se netýká osobně Babiše, ale že považují za nepřijatelné, aby jakýkoli premiér čelil trestnímu stíhání.

"My jsme žádáni o důvěru menšinové vládě hnutí ANO ve chvíli, kdy si ji už evidentně podle hlasování v posledních týdnech získalo někde úplně jinde," poukázal místopředseda STAN Vít Rakušan na spolupráci ANO, KSČM a SPD ve sněmovně. "Nebudeme stát jako stafáž projektu, který se opírá o podporu stran pro nás nepřijatelných, které považujeme za extremistické," uvedl další důvod, proč starostové menšinovou vládnu ANO nepodpoří.

Hnutí STAN je ale připraveno spolupracovat s vládou při projednávání konkrétních zákonů, které jsou v souladu s jeho programem. Předseda STAN Petr Gazdík v této souvislosti zmínil zákon o státní službě, školskou reformu nebo elektronizaci státní správy.

Starostové jsou připraveni poskytnout vládě i své expertní týmy, aby bylo možné dosáhnout shody na podobě zákonů ještě předtím, než přijdou do sněmovny.

Programové prohlášení vlády ANO Gazdík označil za "mix bohulibých cílů a populismu". V některých věcech se podle něj starostové s ANO shodnou, v jiných se zásadně liší.

Farský přitom programové prohlášení Babišova kabinetu zpochybnil, podle něj se ukazuje rozpor mezi záměry vlády a činy vládních poslanců, když v úterý připrojednávání rozpočtu nepodpořili návrh STAN přidat peníze do školství, ačkoli to vláda má ve svých záměrech.

Vládu nepodpoříme, nelíbí se nám, jak Babiš jedná, říká ČSSD

Podporu menšinové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) vylučují i sociální demokraté. Po schůzce s představiteli hnutí ANO to řekl úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Jednání o podpoře kabinetu se podle Chovance nedají vést způsobem, jakým to dosud Babiš dělá, když staví partnery před hotovou věc. Chovanec zároveň nevyloučil to, že by se mohla ČSSD s ANO o budoucnosti země bavit, pokud jednání nebude mít formu diktátu.

ANO podle Chovance ve středu požádalo o podporu menšinové vlády. "Jednoznačně jsme ale deklarovali, že takto se jednání o podpoře vlády vést nedají," uvedl. ČSSD podle něj nemůže podpořit kabinet, když se vůbec nemohla účastnit jednání o programovém prohlášení či o obsazování vlády. "Pokud bude hnutí ANO někdy v budoucnu chtít vážně debatovat o osudu ČR, tak jsme připraveni tuto debatu vést," řekl.

Chovanec nechtěl spekulovat o tom, jaká bude situace při případném druhém pokusu o sestavení vlády. Ochota sociální demokracie jednat o budoucnosti země ale podle něj neznamená rovnou přímý vstup do vlády. Chovanec kritizoval to, že ANO zatím ve Sněmovně prosadilo řadu věcí s podporou proevropských sil. Doufá, že Babiš pochopil, že vláda musí mít důvěru a být mimo jiné stabilním a proevropským projektem.

Chovanec si nepřeje konání předčasných voleb. "Voliči nějak rozdali karty, politici by s nimi měli hrát, ale brát to vážně. Sestavit vládu podle svého, přijít s programovým prohlášením podle svého a pak říct 'Berte, nebo nechte být', na to jde říct jedno jediné: 'Necháme být'," konstatoval.

Komunisté se rozhodnou až na poslední chvíli

Komunisté se o případné toleranci vlády hnutí ANO rozhodnou až den před hlasováním o důvěře ve Sněmovně. Novinářům to po středeční schůzce vyjednávačů KSČM a ANO řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. K návrhu programového prohlášení kabinetu má KSČM výhrady, i když v některých částech se s ANO shoduje. Filip odmítl, že by tolerance kabinetu mohla souviset se jmenováním Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Filip řekl, že přímou podporu vlády vylučují některé zásadní rozdíly, které mají komunisté s ANO například v bezpečnostní oblasti. Podobně jako dříve však připustil možnost tolerance menšinového kabinetu Andreje Babiše (ANO). "Myslím, že to zásadní, co bylo řečeno, je, že my dáme naše připomínky (k programovému prohlášení) a oni se vyjádří k našim prioritám," řekl Filip ke schůzce.

KSČM podle Filipa doufá v to, že návrh programového prohlášení vlády, který kabinet schválil v pondělí, je skutečně jen návrhem. "Že není konečný. Některé věci v něm se mi zdály velmi povrchní, dokonce ani nebyly formulovány tak, aby byly srozumitelné," uvedl. Vyjednávací týmy se shodly na tom, že vyjednávání mohou pokračovat, dodal. "Já oznámil, že výkonný výbor naší strany jedná 9. ledna odpoledne," připomněl. Babišova vláda plánuje žádat o důvěru následující den.