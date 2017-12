Ministerstvo financí obdrželo závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o prošetření kauzy farmy Čapí hnízdo. Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu bylo obviněno 11 lidí, mezi nimi premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Policie po volbách znovu požádala o vydání obou politiků k trestnímu stíhání, Sněmovna o žádosti dosud nerozhodla.

Ministerstvo financí postoupilo zprávu OLAF zainteresovaným subjektům: ministerstvu pro místní rozvoj, řídícímu orgánu operačního programu ROP Střední Čechy a v souvislosti s policejním vyšetřováním také Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Ministerstvo nyní ve spolupráci s českými orgány a Evropskou komisí posoudí, zda a jakým způsobem je možné zprávu zveřejnit, zejména s ohledem na právní předpisy, uvedl jeho mluvčí Michal Žurovec.

Evropská komise minulý týden vyzvala Česko, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z ROP Střední Čechy. Ministerstvo financí o jeho vynětí zatím nerozhodlo. Do doby, než budou šetření OLAF a české policie uzavřena, není podle ministerstva zřejmé, zda jsou výdaje projektu způsobilé pro proplacení ze strany Evropské komise, nebo nikoli. Podle serveru Neovlivní.cz by vyjmutí Čapího hnízda z ROP znamenalo, že padesátimilionová dotace na projekt bude zaplacena z českého rozpočtu.

Česká policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.