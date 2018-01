Současný předseda ODS Petr Fiala na kongresu občanských demokratů v Ostravě podle očekávání obhájil svou funkci. Třiapadesátiletý Fiala, který ve volbě neměl protikandidáta, získal 451 ze 483 platných hlasovacích lístků, hlasovalo tak pro něj zhruba 90 procent všech delegátů.

Silnou pozici prvního muže ODS signalizovaly už nominační konference, na nichž získal podporu ze všech krajů. ODS je po říjnových volbách sice druhou nejsilnější parlamentní stranou, má však pouze 25 poslanců.

ODS hodlá na ostravském kongresu v první řadě potvrdit svou stávající politickou linii. A utvrdit si své konzervativní, ekonomicky liberální pravicové postoje. V úvodním projevu Fiala dle očekávání apeloval na to, aby strana setrvala názorově tam, kde je. Podle něj si to voliči přejí. Také zopakoval, že s Andrejem Babišem do koalice jít nehodlá. Nicméně hlasy proti koalici s ANO v samotné ODS viditelně slábnou.

Fiala bezprostředně po volbě řekl, že je zaskočen a dojat a výsledek nečekal. Považuje ho za čest a závazek. "Slibuji, že vás ani voliče nezklamu," uvedl Fiala.

Fiala označil svůj mandát za silný, což ho podle jeho slov překvapilo vzhledem k tomu, že už není ten, kdo má ODS zachraňovat. Strana je už podle něj stabilizovaná a mohly se objevit pochybnosti o cestě, kterou jí chce dál vést. Odkázal tak zřejmě na kritiku Václava Klause mladšího, který po sněmovních volbách uvedl, že ODS by měla být výrazněji pravicová. Výsledek hlasování tak podle Fialy znamená, že delegáti dali jeho směřování podporu.

ODS se pod Fialou odrazila ode dna a v říjnových volbách obsadila, k překvapení i mnoha straníků, druhé místo hned za hnutím ANO. Byť s výrazným rozdílem. Vstoupit do vlády s vítězem ale dosud vedení ODS nesmlouvavě odmítalo. "ODS vyloučila jednání s hnutím ANO o vládě. Klidně to mohu opakovat pořád dokola," prohlásil ještě koncem října Fiala, "tento postoj je jednoznačný, byl jednomyslně schválen výkonnou radou, poslaneckým i senátorským klubem."

Kongres v Ostravě je dvoudenní. Dnes občanské demokraty čeká ještě volba místopředsedů i politická diskuse. ODS vznikla v únoru 1991. V Poslanecké sněmovně je ODS po nedávných volbách druhou nejsilnější stranou, Fiala byl zvolen místopředsedou Sněmovny, zástupci ODS vedou tři poslanecké výbory. ODS má v současnosti tři primátory statutárních měst (Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Teplice) a nemá žádného hejtmana. V Senátu má strana deset křesel, přičemž Jaroslav Kubera je místopředsedou horní komory parlamentu.