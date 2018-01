14.1.2018 13:18 | Drahošův tým pokračuje v kampani

Tým Drahoše bude dnes odpoledne připravovat plán pokračování kampaně. Do druhého kola voleb zbývají dva týdny, během nichž chce Drahoš vyjet do českých měst, řekl to ve vysílání stanic Českého rozhlasu Radiožurnál a Plus. Na dnešní poradě se zřejmě rozhodne například o tom, jak se využijí místa pro billboardy, které Drahošovi Michal Horáček.

"Bude to kombinace výjezdů a rozhovorů v médiích," přiblížil Drahoš své plány na následující dva týdny. Již v sobotu řekl, že chce vyjet za voliči mimo Prahu. Přesný plán svých cest zatím nemá. "Určitě nestihnu objet všechna města," poznamenal. Praha byla jediným velkým městem, kde Drahoš Zemana porazil.