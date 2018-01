Jihomoravští zastupitelé se v pondělí přiklonili k přesunutí brněnského vlakového nádraží k řece Svratce. Jako argument pro stěhování uvedli, že lze na místě stavět dříve než v centru a navíc za peníze z Evropské unie. Pro odsun hlasovalo 53 zastupitelů, jeden byl proti a tři zastupitelé se zdrželi

"Nádraží na stávajícím místě je už dvacet let na hranici kapacity, nestačí pro vlaky ani cestující, jeho plocha není nafukovací. Jestli chceme, aby se Brno rozvíjelo, aby nestagnovalo, tak musíme postavit nové nádraží u řeky. Postavíme ho o deset let dříve, levněji a s nejmenšími dopady na život města během stavby," popisuje výhody varianty s názvem Řeka městský architekt Michal Sedláček.

Výstavba železničního nádraží u řeky podle dosavadních odhadů vyjde na 42 až 45 miliard korun. Druhá varianta, podle které by se mělo stavět pod Petrovem poblíž současného nádraží, by vyšla až na 56 miliard korun. Zatímco pod Petrovem by se mohlo podle Správy železniční dopravní cesty začít stavět nejdříve v roce 2026, u Svratky by se mohlo kopnout do země již za dva roky.

Podpořit variantu odsunu doporučili zastupitelstvu Jihomoravského kraje radní. Ti připomněli, že s nádražím u řeky již počítá územní plán a tudíž bude stavbu jednodušší zahájit. Díky tomu by na výstavbu bylo možné čerpat peníze z Evropské unie, což je u varianty v centru pod Petrovem méně pravděpodobné. Výhodou odsunutého nádraží by mělo být i pozdější snazší a levnější zaústění vysokorychlostních tratí.

Přestože zastupitelé v pondělí odhlasovali variantu Řeka, jedná se v podstatě pouze o doporučení vládě, která bude mít poslední slovo a rozhodne, kde nakonec nové nádraží vyroste. Vláda by měla v brzké době obdržet také doporučení od města Brno, kde se teprve o jednotlivých variantách bude hlasovat.

Lidé, kteří před jednáním zastupitelstva proti odsunuté verzi protestovali, poukazovali na to, že takové nádraží prodlouží dobu cestování. Upozorňovali také na fakt, že nádraží u řeky bude hůře napojené na městskou hromadnou dopravu.

Jelikož je stěhování vlakového nádraží v Brně mezi veřejností velkým tématem, navrhoval zastupitel jihomoravského kraje Jiří Hlavenka uskutečnit průzkum mezi cestujícími, kteří do Brna denně dojíždějí. "Není dobré nic uspěchat. Průzkum navíc nezabere moc času. Měli bychom se zeptat těch 30 tisíců lidí, kteří do Brna denně dojíždějí," říká Hlavenka.

Jeho návrh však v pondělí zastupitelstvo nepodpořilo. Zastupitel a bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD) připomněl, že se o novém nádraží debatuje už od 20. let 20. století, takže není čas na další diskuse. "Výstavba u řeky je připravenější, u Petrova se riskuje, že nebude možné čerpat evropské dotace. U Petrova by se musely dělat tunely, což by stavbu prodražilo, práce pod Petrovem by výrazně zkomplikovaly dopravu," říká Hašek. Dodává, že při stavbě odsunutého nádraží může být současné v obvyklém provozu, v opačném případě by fungovalo šestileté provizorium a vlaky by využívaly dolní nádraží a další brněnská nádraží.