Více než tři desítky poslanců zvládají kromě svého mandátu ve sněmovně i další funkce radních, starostů či hejtmanů a navíc sedí v orgánech řady společností. Za to vše také pobírají několik plných platů. Zatímco někteří zjistili, že více funkcí najednou zvládat nejde a některé zvolením do sněmovny opustili, další si je ještě přidávají.

Rekordmanem je pelhřimovský lékař, zastupitel, hejtman kraje Vysočina či místopředseda správní rady VZP Jiří Běhounek, kterého ČSSD po debaklu ve sněmovních volbách navíc zvažovala zvolit jako svého předsedu.

Praxi sezení na více postech – a pobírání i více odměn – chce nyní změnit pirátská strana. Ta už má mezi svými zásadami to, že její členové zastávají pouze jednu plně placenou veřejnou funkci. Postu starosty Mariánských Lázní se po zvolení do sněmovny vzdal Petr Třešňák a na funkci zastupitele hlavního města rezignovali tři jejich noví poslanci včetně předsedy klubu Jakuba Michálka. Právě ten nyní připravil pozměňovací návrh zákona o střetu zájmů, podle něhož by měl poslanec při souběhu funkcí nárok jen na jeden plat. S některými kluby již vyjednává o podpoře a návrh chce předložit na příštím jednání sněmovny

"Pokud to chcete dělat dobře, je práce poslance od rána do včera. Když jsou sněmovní týdny, je to 14 dní v kuse," poukazuje Michálek.

Podívejte se na některé poslanecké rekordmany a to, jak vysvětlují, že všechny své funkce zvládají. A jak se také staví k návrhu pirátů, který by jim jeden z platů mohl vzít.

Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD)

MUDr. Jiří Běhounek, zvolený jako nestraník za ČSSD, je třetí volební období hejtmanem kraje Vysočina (113 tisíc korun měsíčně) a druhé volební období poslancem a místopředsedou sněmovního výboru pro zdravotnictví (91 300 korun). Je i členem správní rady VZP: do února 2018 byl předseda, nyní je místopředseda (27 tisíc měsíčně). Kromě toho je i řadovým zastupitelem v Pelhřimově a sedí v orgánech čtyř společností. Vykonává i lékařskou praxi v Pelhřimovské nemocnici a od roku 2001 je vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Má také několik funkcí v Asociaci krajů. "Tuto obehranou písničku Vám zpívat nebudu. Kdo nechce, nezvládne ani jednu činnost. Existují rovněž činnosti, které nejsou nikterak honorovány, a přesto je konám," reagoval na otázky, jak vše zvládá a jak by se postavil k návrhu pirátů, kteří chtějí souběh platů zrušit.

Josef Bělica (ANO)

Náměstek primátorky Havířova (69 600) nemá jako poslanec žádnou funkci ve výboru a má jen základní plat 75 900 korun. Je ale i zastupitel Moravskoslezského kraje, kde je předsedou výboru pro tělovýchovu a sport (10 100 měsíčně). Podle něj není problém všechny funkce vykonávat naplno. "Jsem zvyklý pracovat. Zvládat se to samozřejmě dá," říká s tím, že je to i díky podpoře v rodině. Podle svých slov dal obě své funkce k dispozici. "Naše místní organizace rozhodla o tom, že mám setrvat v obou funkcích minimálně do komunálních voleb," řekl s tím, že to potvrdila i oblastní organizace ANO. To, že by případně ztratil nárok na proplacení druhé funkce pro něj podle jeho slov není téma, protože kvůli penězům do politiky nešel. "Myslím si, že jsou to populistická prohlášení, protože sehnat kvalitní zástupce do statutárních orgánů státních nebo městských společností mnohdy s miliardovými obraty, je problém už dnes," uvedl a poukázal na právní i hmotnou a trestně-právní odpovědnost, kterou politici mají.

Jan Birke (ČSSD)

Je řadovým poslancem a ve výborech nemá žádnou funkci, má tak jen základní plat 75 900 korun. Od roku 2010 je i starostou Náchoda (72 800 korun). "Nemám žádnou jinou funkci a zvládám to. Musíte si ale kompletně škrtnout rodinný život, koníčky i přátele," říká Birke, který je poslancem druhé volební období. Podle něj je důležité, aby starostové ve sněmovně byli, protože mají zkušenosti ze svých obcí. "Čím víc tam bude starostů, tím méně se tam bude projednávat 'hámotin,'" říká. I když jako uvolněný pobírá plný starostenský plat, neměl by problém pro pirátský návrh zvednout ruku. "Nemám problém, co se týče peněz. Kdyby mi někdo ale zakázal dělat starostu, to bych nepodpořil," říká a je přesvědčen, že by pro pirátský návrh mohla zvednout ruku většina klubu.

Stanislav Blaha (ODS)

Starosta Uherského Hradiště (72 800 korun měsíčně) je také zastupitelem Zlínského kraje a od října i poslancem a místopředsedou petičního výboru (91 300 korun). Kromě toho sedí i v orgánech devíti firem a sdružení. Jako poslanec může pro region podle svých slov mnoho udělat. "I když je to časově náročné, vím, že se to zvládat dá. Pokud bych měl někdy pocit, že jednu nebo druhou práci zanedbávám, okamžitě bych to řešil," uvedl. Působení v orgánech společností prý vychází z jeho funkce starosty města. "Navenek je zastupuji a za toto zastupování nepobírám žádné peníze," zdůraznil. Připravovanou novelu pirátů, kterou zatím nezná, nechtěl komentovat.

Jan Čižinský (KDU-ČSL)

Poslanec a předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny (91 300 korun měsíčně), starosta městské části Praha 7 (72 tisíc korun) a řadový zastupitel hlavního města za Trojkoalici. Do sněmovny ho vykroužkovali Pražané, takže přeskočil lídra kandidátky KDU-ČSL Daniela Hermana. "Do Sněmovny mne poslaly i kroužky lidí z Prahy 7, kterým jsem slíbil, že Prahu 7 neopustím a budu pro ni dál pracovat. Ten slib plním," říká a poukazuje na to, že do sněmovny to má naštěstí jen deset minut na kole. Výhodou podle něj je, že hodně lidí, se kterými by si jako starosta musel domlouvat schůzky, se ve Sněmovně pohybuje. "Snažím se stále pomáhat lidem ve svém okolí. Kvůli tomu jsem vstoupil do politiky a kvůli tomu kandiduji ve volbách. Nyní díky ponechání platu mohu pomáhat účinněji," dodal s tím, že s návrhem pirátů, který nepůjde proti tomuto cíli, nemá problém.

Petr Dolínek (ČSSD)

Dosavadní náměstek pražské primátorky pro dopravu (106 tisíc korun měsíčně) se dostal do sněmovny poprvé a k funkci řadového poslance si v lednu přidal i vedení podvýboru pro letectví a kosmonautiku (91 300). I ten chce prý dotáhnout rozdělané věci. "Jde pouze o období několika měsíců, dohodl jsem se s kolegy na magistrátu i paní primátorkou, že mandát radního dokončím," říká a poukazuje na to, že jeho případný nástupce na magistrátu by se do voleb ani nestačil rozkoukat. "Byla by to zbytečná ztráta času pro všechny. Navíc ve sněmovně se nyní řeší pro Prahu zásadní věci, jako je třeba zákon o liniových stavbách a institut předběžné držby, kde jsem přihlásil i zásadní pražské stavby, jako je trasa metra D a další," vysvětluje. Aby řídil podvýbor pro letectví a kosmonautiku jej prý požádali kolegové z Hospodářského výboru. "Veřejnost to bohužel možná tolik neví, ale Praha se může pyšnit tím, že se zde na jaře 2016 povedlo otevřít ESA BIC Prague, první kosmický inkubátor ve střední a východní Evropě. Po dobu 5 let zde až 25 českých start-upů bude moci hledat možnosti využití kosmických technologií pro běžný život," uvádí s tím, že tak chce pomoci tomu, aby se Praha stala logickým lídrem v oblasti inovací a technologií.

Jan Farský (STAN)

Ve sněmovně sedí třetí volební období, nyní je předsedou klubu Starostové a nezávislí. Nemá žádnou funkci ve výborech a má tak základní plat 75 900 korun. Donedávna byl i řadovým zastupitelem Libereckého kraje, před měsícem ale tuto funkci složil s tím, že se chce kvalitně věnovat pouze sněmovně. "Možná jsou někteří kolegové supermani, ale mně to nešlo kvalitně zvládat dohromady," říká Farský, který se již dříve vzdal podobně postu starosty Semil. Pirátský návrh podle svých slov určitě podpoří. "Je to správný postup," říká. Sám ale chápe, že jsou lidi, kteří se kvůli tomu vzdají veškerého soukromého života a lidi jim dají důvěru, protože nevidí nikoho lepšího. "Ale měli by si vybrat funkci, za kterou budou honorováni," dodává.

Petr Gazdík (STAN)

Ve sněmovně je třetí období, je i místopředsedou mandátového a imunitního výboru a místopředsedou kulturního podvýboru (91 300 korun měsíčně). Je místostarostou Suché Lozi (neplacená funkce) a radním pro školství Zlínského kraje (90 500 měsíčně). Do konce roku měl funkci radního neuvolněnou (tedy prakticky neplacenou), v prosinci požádal, aby byl uvolněným radním. "Práce poslance a vyjednávání na ministerstvu mi umožní to, co normálnímu radnímu kraje neumožní – mohu tak dosáhnout mnohem víc," říká a poukazuje na to, že to platí například pro nyní připravovaný zákon o financování regionálního školství. "Je rozdíl dělat to z Prahy nebo kraje, ty náklady na dopravu jsou mnohem větší," vysvětluje to, že si změnil funkci radního na uvolněnou a tedy plně hrazenou. Tvrdí přitom, že obecně s pirátským návrhem souhlasí. "Zeptejte se hejtmana nebo radních, zda to zvládám," dodává. A poukazuje, že za funkci místostarosty už sedm let nebere ani korunu. "Dělám to ve volném čase, zdarma a rád".

Karel Krejza (ODS)

Dlouholetý místostarosta Litoměřic (64 000 tisíc korun měsíčně) je jako nový poslanec i členem stálé komise pro kontrolu poskytnutí údajů z celostátní evidence účtů (106 700). Je také v orgánech sedmi společností. "Jsem se znalostí věci přesvědčen, že funkce poslance a místostarosty se skloubit dá a dokonce se doplňuje," tvrdí s tím, že veškeré materiály sněmovny i města má neustále k dispozici na cloudu. "Konečné hodnocení pak náleží bohudík voliči ve stále ještě svobodných volbách," uvedl s tím, že odměna není vzhledem k odpovědnosti nepřiměřená. A bez problémů zvládá i působení v orgánech firem, které mu zaberou maximálně několik málo hodin. Například u zdravotnického holdingu Krajská zdravotní (4 820 korun měsíčně) jen tři hodiny každého čtvrt roku na jednání dozorčí rady. "Pokud jde o Vámi zmíněný zákon, budu se rozhodovat dle konkrétního znění," reagoval.

Ladislav Okleštěk a Ivo Vondrák (ANO)

Hejtmani Olomouckého a Moravskoslezského kraje nevyslyšeli výzvu Andreje Babiše, aby si vybrali jeden post, který budou zastávat a na druhý rezignovali. Nyní tak oba pobírají jako řadoví poslanci 75 900 korun měsíčně, za post hejtmana má Okleštěk dalších 113 tisíc korun, Vondrák pak 117 tisíc.

Vít Rakušan (STAN)

Kromě poslance a předsedy stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství (106 700 korun) je i starostou Kolína a řadovým zastupitelem Středočeského kraje. Neuvolněným starostou s cca polovičním platem (43 600 korun) se stal už v roce 2016, kdy se v krajských volbách stal radním a následně náměstkem hejtmanky (o tento post po převratu ze strany ANO v říjnu 2017 přišel). Sám přitom přiznává, že se dvě funkce naplno zvládat nedají a v Kolíně chce jen dokončit rozdělanou práci. A práce mu tak zasahuje hodně do rodinného života. "Trávím na radnici často i víkendy, ale bylo by mi trapné brát plný plat, jelikož dvě uvolněné funkce jsou protimluv. Nikdy to tak zcela nejde," říká s tím, že návrh pirátů podpoří. "Jsem proti tomu, aby měl člověk více uvolněných funkcí," uvedl.

Antonín Staněk (ČSSD)

Olomoucký primátor (85 800 korun měsíčně) je poslancem od loňského října a je současně i místopředsedou výboru pro vzdělání, vědu a kulturu a předsedou podvýboru pro regionální školství (91 300 korun měsíčně). Kromě toho je i předseda dozorčí rady SK Sigma Olomouc či předsedou představenstva Správy sportovních zařízení Olomouc. Sám je přesvědčen, že se vše dá v pohodě zvládnout. "Podmínkou je kvalitní organizace práce, kvalitní tým a zázemí," uvedl, ale připustil, že má méně času na regeneraci a rodinu. Podle něj o setrvání ve vedení města hovořil jak s klubem zastupitelů ČSSD, tak koaličními partnery a všichni prý souhlasili, že méně než rok před komunálními volbami je hledání konsenzu na změně osoby ve vedení města nezodpovědné a mohlo by to vést až k destabilizaci města.

Ti, kteří omezili či oznámili, že omezí své funkce:

Samotní piráti již mají mezi svými zásadami to, že zastávají pouze jedinou veřejnou placenou funkci. Například Petr Třešňák se vzdal funkce starosty Mariánských Lázní, kde zůstal neuvolněným členem rady. O zproštění funkce uvolněného radního Uherského Hradiště požádal už i František Elfmark, mělo by to odsouhlasit nejbližší zastupitelstvo města. Jakub Michalek, Mikuláš Ferjenčík a Ondřej Profant již rezignovali na funkce členů pražského zastupitelstva.

Z ostatních stran je to například Jaroslava Jermanová (ANO), která na post středočeské hejtmanky rezignovala krátce po svém zvolení. Dále také Jana Vildumetzová (ANO), která jako hejtmanka Karlovarského kraje oznámila, že na postu poslankyně skončí do konce letošního roku.

Hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu (STAN) dostaly z posledního místa kandidátky do sněmovny kroužky, na mandát ale okamžitě rezignoval.

Adam Kalous (ANO), poslanec a místopředseda výboru pro veřejnou správu, k 28. únoru složil post starosty Jeseníku. Novou starostkou se měla stát jeho stranická kolegyně Jana Konvičková, ale minulý týden na jednání zastupitelstva nedostala dost hlasů. Není vyloučeno, že město zůstane do konce volebního období bez starosty a jeho pravomoci převezme dosavadní místostarostka Zdeňka Blišťanová.