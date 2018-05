V Česku se nevyráběla, nevyvíjela ani neskladovala látka typu novičok. Po pondělním setkání s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou a šéfem Vojenského zpravodajství Janem Berounem to prohlásil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Zpravodajské služby se na konstatování podle Babiše shodly. V rámci programu zaměřeného na ochranu vojsk byla v Česku pouze testována látka typu novičok A230.

Babiš se s oběma šéfy tajných služeb sešel kvůli vyjádření prezidenta Miloše Zemana z minulého týdne. Ten ve čtvrtek řekl, že rozvědky poskytly ve své zprávě pro hlavu státu rozdílné informace. S odkazem na vojenské zpravodajce Zeman uvedl, že se v Česku v malém množství vyráběla a testovala nervově paralytická látka A230, kterou označil za novičok.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček v pondělí uvedl, že vyjádření Babiše a Zemana nejsou v rozporu. "Existuje jasná shoda na tom, že ruské obvinění ČR z podílu na pokusu o otravu Skripala je lživé. ČR má vynikající vojenskou protichemickou jednotku, na kterou jsme právem pyšní. Je proto logické, že pracujeme laboratorně s různými látkami, které jsou následně ničeny. Jde o mikroskopická množství," uvedl. Dodal, že není důvod věci zatajovat.

Úřad vlády v pondělí konstatoval, že vyjádření prezidenta zřejmě vyplynulo z rozdílného vnímání slov výroba a testování. "Prezident má pravdu v tom, že zákon označuje za výrobu každou chemickou reakci, přičemž ve vyjádření Vojenského výzkumného ústavu mikrosyntéza za výrobu označena není," uvedl.,

Babiš České televizi řekl, že nedorozumění mohl zapříčinit ve svém vystoupení z poloviny března šéf VVÚ Bohuslav Šafář. "Prezident vycházel z toho, co mu poskytlo Vojenské zpravodajství. Výrok toho ředitele ústavu byl veřejný a nešťastný. Z toho vzniklo to nedorozumění," uvedl. S prezidentem bude o záležitosti mluvit v úterý, kdy se uvidí během oslav státního svátku. Protože se jedná spíš o technickou věc, neměla by se Zemanova interpretace projednávat například ve Sněmovně, míní Babiš.

Při mikrosyntéze nebyla v ČR látka izolována a tento postup tak není dle metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost považován za výrobu ani vývoj. "Sám Vojenský výzkumný ústav použil termín výroba a testování rozdílně v mediálním prostoru, čímž vzniklo toto nedorozumění," uvedl úřad vlády.

Novičok byl v březnu použit při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. Jednalo se však o typ A234, který se liší od látky syntetizované v ČR, uvedl úřad vlády. "Obě látky jsou zcela odlišné a mají jasně rozdílnou chemickou strukturu," stojí v prohlášení. Produkt vzniklý při testování v ČR byl ihned zničen.

Ministerstva obrany a zahraničí minulý týden k Zemanovým slovům uvedla, že látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany v mikroskopickém množství. Z laboratoří uniknout nemohly. Mezitím už ale Zemanovy výroky uvítalo Rusko, podle něj vyvracejí obvinění britských vyšetřovatelů, že za útokem na Skripala stojí Moskva. Babiš v pátek řekl, že bude chtít od tajných služeb podrobnější informace.

Zemana za jeho výroky kritizovaly pravicové strany, podle nich nesloužily zájmům Česka ani bezpečnosti země, ale naopak pomohly ruské propagandě. Prezident čelí také kritice za zveřejnění informací, které rozvědky označily za tajné. Zemana se zastali zástupci SPD a komunistů.