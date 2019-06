Bývalý předseda Senátu Milan Štěch nikdy nebyl pro vstup sociální demokracie do koalice s hnutím ANO. I nyní prosazuje, aby ČSSD vládu opustila a nechala vládnout premiéra Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. "Je naprosto zřejmé, že se tito dva pánové vzájemně doplňují. Sociální demokracii to jenom poškozuje," uvedl Štěch pro server Aktuálně.cz.

Nynější místopředseda Senátu připomněl, že prezident musí podle Ústavy respektovat návrh premiéra na odvolání některého ze členů vlády. Zemanův přístup rozhněval i předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který ve čtvrtek prohlásil, že se Česko ocitlo na hraně ústavní krize. V pátek bude jednat s Babišem o tom, jak chce situaci kolem odvolání ministra kultury Antonína Staňka řešit. Poté se sociální demokraté rozhodnou, jak budou dále postupovat.

Štěch míní, že vytvoření vlády Babiše a Zemana by byl odstrašující případ obcházení Ústavy, ale jejich spolupráce by alespoň fungovala. "Je vidět, že v případě Marie Benešové (nové ministryně spravedlnosti, pozn. red.) šlo určitě o návrh pana prezidenta. Myslím si, že on má takových svých vyvolených více, tak ať si tu vládu takto udělají," dodal.

"Pokud prezident nerespektuje rozhodnutí premiéra nebo pokud premiér nevytváří dostatečný tlak nebo snahu včetně kompetenční stížnosti, tak si myslím, že existuje jediná cesta. A to vypovědět koaliční smlouvu a vládu opustit," řekl Štěch v rozhovoru.

Upozornil také, že by hlasoval pro okamžitý odchod ČSSD z vlády, respektuje však rozhodnutí dalších a počká na premiérův postup. Většina senátorského klubu strany ale podle něho vidí, že druhý Babišův kabinet není vládou, kde může sociální demokracie pracovat, protože ze strany prezidenta ani premiéra nedochází k seriózní spolupráci.

"Já vím, že někteří kolegové mají velkou trpělivost nebo mají velký zájem u toho vládnutí nějak být. Neříkám, že se to přímo týká těch ministrů, ale lidí, co na ně mohou být nějak navázaní. Já si ale myslím, že kalich opravdu přetekl," uzavřel bývalý předseda Senátu.

Pokud Zeman neučiní do 30. června změny ve vládě, požádá ČSSD premiéra, aby na prezidenta podal kompetenční žalobu. Pakliže se tak nestane, jsou ministři sociální demokracie připravení podat demisi, s čímž souhlasí i Štěch. Babiš už ale oznámil, že nevidí důvod, aby žalobu podával, Zeman navíc upozornil, že žádnému ultimátu ani výhrůžce neustoupí. Podle něj by měl kandidát sociální demokracie na ministra kultury Michal Šmarda spíše pomoci straně tím, že se stane jejím hlavním volební manažerem pro krajské volby.