Prezident Miloš Zeman znovu odmítl jmenovat ministrem Michala Šmardu, kandidáta ČSSD. "Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury," řekl v prohlášení, které na sociálních sítích zveřejnil prezidentův mluvčí.

"Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky. Proto prezident republiky požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady," stojí dále v prohlášení prezidenta republiky.

Michal Šmarda redakci řekl, že se nadále považuje za jediného kandidáta ČSSD. "Pokud se ale náš předseda rozhodne nominovat někoho jiného, budu to zcela respektovat," řekl. Předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že ústava nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. "Zeman by měl postupovat podle ústavy," dodal Hamáček.

"Prezident Zeman se znovu snaží rozehrát spor mezi ním a ČSSD, ale ve skutečnosti jde o kompetenční spor mezi premiérem Babišem a prezidentem. Smutný pohled na tento politický ping-pong," reagoval na situaci předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Spor o nového ministra trvá čtvrt roku. Od prvního srpna ministerstvo vede ekonomický náměstek René Schreier. Vedením úřadu ho pověřil skončivší ministr Antonín Staněk (ČSSD), kterého Zeman v po více než dvouměsíčních odkladech odvolal k 31. červenci. Zeman totiž s odvoláním Staňka několik týdnů otálel, ústavní právníci proto mluvili o porušování ústavy. Babiš na prezidenta odmítl podat k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Staňka nakonec z funkce odvolal ke konci července, nového ministra ale místo něho nejmenoval. Šmardu několikrát kritizoval. Poukázal na to, že zatímco Staněk má titul docent, Šmarda má jen středoškolské vzdělání. Šmarda podle Zemana také nemá žádné zkušenosti s kulturou, zatímco Staněk řídil jako primátor Olomouc, kterou prezident označil za kulturní město.

Staněk rezignoval v květnu po kritice odborné veřejnosti, která se na něj snesla po odvolání šéfa Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Podle sociálních demokratů už nebyl schopen situaci v kultuře zklidnit. Zeman nicméně demisi nepřijal s argumentací, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by být trestán. Na žádost ČSSD proto premiér Andrej Babiš (ANO) zaslal na Hrad návrh na odvolání ministra, kterému Zeman nakonec vyhověl.