Předseda ČSSD Jan Hamáček chce oznámit jméno nového kandidáta na ministra kultury dřív, než v pátek zasedne předsednictvo sociální demokracie. Neočekává, že by se opakovaly problémy, které provázely nominaci Michala Šmardy. Místopředseda strany Šmarda se v pondělí nominace po téměř třech měsících vzdal kvůli výtkám prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO).

Hamáček neplánuje, že by nové jméno oznámil až v pátek. "Já bych byl raději, kdyby to bylo dříve. Mojí ambicí je, aby to bylo co nejrychleji," uvedl. Nechtěl komentovat dohady médií, kdo by se kandidátem mohl stát. "Nebudu se k těm spekulacím připojovat," uvedl. Neupřesnil ani to, zda hledá mezi členy ČSSD, nebo by mohl novým kandidátem být nestraník.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se v pondělí vzdal nominace na ministra kultury. O svém rozhodnutí informoval předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka, který jej podpořil. "Rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se kandidatury na ministra kultury respektuji a lidsky chápu, jakkoliv mě to mrzí," uvedl na Twitteru Hamáček.

"Já samozřejmě za současných okolností ve vládě Andreje Babiše (ANO) být nechci. Nedává to vůbec žádný smysl. Já tady nebudu hrát s někým nějaké hry na to, že počkáme, budeme ho ještě chvíli trápit, a on pak odstoupí sám," sdělil Šmarda. Namísto toho chce kandidovat v senátních volbách na Žďársku v příštím roce. Hodlá také doporučit ČSSD, aby vládní koalici s hnutím ANO opustila.

K vystoupení z koaliční vlády vyzvala Jana Hamáčka také ústecká ČSSD, která zároveň požaduje jeho rezignaci. V pondělí večer se na tom jednomyslně shodlo krajské předsednictvo strany pro Ústecký kraj. Účast na vládě označilo vedení ústecké organizace za neúspěšný projekt, stejně jako Hamáčkovo vyjednávání o obsazení postu ministra kultury.

V rozhovoru pro HN uvedl šéf ústeckých sociálních demokratů Miroslav Andrt, že účast na vládě stranu poškozuje. "Nenaplňuje se očekávání, že se zpátky zvednou preference, že se bude dařit oslovovat voliče a vysvětlovat jim, že řada vládních opatření je v důsledku aktivity našich lidí," řekl Andrt. Strana by podle něj měla svolat mimořádný sjezd a zvolit si nového lídra, který ji dovede k důležitým krajským a senátním volbám v příštím roce.