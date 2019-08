Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek novinářům řekl, že mu poslanecký klub sociální demokracie vyjádřil podporu. Po jednání má podle svých slov jistotu, že členů klubu je nadále 15. Znamená to podle něj, že členem zůstává i Jaroslav Foldyna (ČSSD), který se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice.

"Já jsem informoval poslance o aktuálním vývoji a poslanecký klub mi vyjádřil podporu," konstatoval Hamáček při příchodu na zasedání stranického předsednictva v pražském Lidovém domě. "Po jednání mám jistotu, že je nás stále 15. Je evidentní, že i Jaroslav Foldyna zůstává členem poslaneckého klubu," dodal.

Kabinet podle Hamáčka zažil v souvislosti se sporem o výměnu ministra kultury i kvůli vyjednávání o rozpočtu horké léto. "Bylo by v zájmu sociální demokracie, abychom se soustředili na dotažení státního rozpočtu a na řízení jednotlivých ministerstev a neplánovali další horká léta," konstatoval.

Ústečtí sociální demokraté se tento týden usnesli, že by Hamáček měl kvůli potížím s výměnou ministra kultury i dalším pochybením odstoupit z čela strany. Navrhovat by podobné usnesení mohli na předsednictvu. "Je to setrvalý postoj Ústeckého kraje, oni byli vždy proti vládě a dělají vše pro to, abychom ji opustili," zopakoval Hamáček.

"Není to v tuto chvíli na stole. Myslím si, že bychom nyní měli debatovat o přípravě krajských voleb a o programu," uvedla na dotaz k případné rezignaci předsedy Hamáčka místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Doplnila, že s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) uzavřely dohodu na rozpočtu pro resort sociálních věcí. "Byl to ten poslední kamínek v mozaice," konstatovala s tím, že podmínkami ČSSD pro setrvání ve vládě bylo dost prostředků pro jejich resorty a doplnění chybějícího ministra kultury. Tím se má po tříměsíčním sporu s prezidentem v úterý stát Lubomír Zaorálek (ČSSD).